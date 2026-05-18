UP Petrol Diesel Price 19 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल ने दिया बड़ा झटका! सफर से पहले जरूर जान लें आज का रेट

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UP Petrol Diesel Price: शुक्रवार को ₹3 की बढ़ोतरी के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें समवार 18 मई को अपरिवर्तित रहीं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर दिन सुबह 6:00 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. ये दरें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रा विनिमय दरों पर आधारित होती हैं.
कीमतों में रोजाना बदलाव की यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि ग्राहकों को ईंधन की सबसे ताजा खुदरा कीमतें मिल सकें. हालांकि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार ने संकेत दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर रहने की संभावना है OMCs कीमतों में होने वाले छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव को खुद ही समायोजित कर लेंगी ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी अचानक या बड़े झटके का सामना न करना पड़े.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|97.66 रुपये
|90.93 रुपये
|लखनऊ
|97.72 रुपये
|91.01 रुपये
|नोएडा
|97.76 रुपये
|90.99 रुपये
|गाजियाबाद
|97.77 रुपये
|91.04 रुपये
|आगरा
|96.99 रुपये
|90.25 रुपये
|वाराणसी
|98.56 रुपये
|91.73 रुपये
|मेरठ
|97.27 रुपये
|90.56 रुपये
|मुरादाबाद
|97.92 रुपये
|91.19 रुपये
|अलीगढ़
|97.68 रुपये
|90.93 रुपये
|प्रयागराज
|98.80 रुपये
|91.99 रुपये