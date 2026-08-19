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Petrol-Diesel Price Today 19 August: सुबह-सुबह पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, यहां देखें दिल्ली से लखनऊ तक का आज का भाव

Petrol-Diesel Price Today 19 August: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव हो रहा है. दुनिया में बदलते भू-राजनीतिक तनावों के कारण यह कहना मुश्किल है कि तेल की कीमतें आगे किस दिशा में जाएंगी.

By: Heena Khan | Last Updated: August 19, 2026 8:24:24 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Petrol-Diesel Price Today 19 August: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव हो रहा है. दुनिया में बदलते भू-राजनीतिक तनावों के कारण यह कहना मुश्किल है कि तेल की कीमतें आगे किस दिशा में जाएंगी. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, व्यापारिक प्रतिबंध और मध्य-पूर्व की अस्थिर स्थिति का असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है. खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों पर तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है.

जारी हुईं आज की ताजा कीमतें 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के आधार पर भारत की तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. ईंधन की कीमत तय करते समय अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स को ध्यान में रखा जाता है. इसी के तहत 19 अगस्त की पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें भी जारी की गई हैं.

पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
मुंबई 111.21 97.83
कोलकाता 113.51 99.82
चेन्नई 107.76 99.55
अहमदाबाद 102.15 98.27
बैंगलोर 110.82 98.77
हैदराबाद 115.69 103.82
राजस्थान 112.66 97.78
बिहार 113.53 99.54
पुणे 112.02 98.66
जयपुर 112.66 97.78
पटना 113.69 99.67
इंदौर 114.58 99.70
सूरत 102.15 98.27
नासिक 112.44 99.05

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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