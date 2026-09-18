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Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम जानकर भरवाएं टंकी! दिल्ली समेत इन शहरों में आज का रेट देखें

Petrol-Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 7:33:38 AM IST

पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान
पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान


Petrol-Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

क्या बढ़ गए तेल के दाम ?

ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 18 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल की कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.18 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64
नोएडा ₹101.89 ₹95.44
बेंगलुरु ₹110.82 ₹99.56
भुवनेश्वर ₹110.49 ₹100.68
चंडीगढ़ ₹103.14 ₹89.47
हैदराबाद ₹115.71 ₹104.23
जयपुर ₹113.50 ₹97.78
लखनऊ ₹101.89 ₹95.36
पटना ₹113.37 ₹99.36
तिरुवनंतपुरम ₹114.80 ₹104.40

Tags: Fuel Price Todaypetrol diesel price today
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