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UP Petrol Diesel Price 18 June: आज आपकी जेब पर क्या होगा असर? जानें UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 18, 2026 9:22:33 AM IST

UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट
UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट


UP Petrol Diesel Price 18 June: 18 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव और मुख्य शिपिंग रूट में रुकावटों के कारण ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उस समय सरकारी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ाई थी. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण, इस बढ़ोतरी के बाद कुल कीमत ₹7.50 प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ गई है.
 

भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

 
पेट्रोल पंप पर बिकने वाले ईंधन की कीमतें कई ग्लोबल, आर्थिक और घरेलू कारकों से तय होती हैं. इनमें सबसे अहम है कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की अंतरराष्ट्रीय कीमत. पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए मुख्य कच्चा माल होने के कारण, ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमत पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है.
 
रुपये और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट भी एक अहम कारक है, क्योंकि भारत अपनी ज़्यादातर कच्चे तेल की जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है. जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो कच्चा तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है जिससे सीधे तौर पर रिटेल में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.75 रुपये
 95.24 रुपये
लखनऊ 101.89 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.80 रुपये 95.27 रुपये
वाराणसी 102.07 रुपये 95.57 रुपये
मेरठ 101.56 रुपये 95.05 रुपये
मुरादाबाद 102.30 रुपये 95.77 रुपये
अलीगढ़
 102.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 103.84 रुपये 97.21 रुपये

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