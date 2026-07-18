Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today: शनिवार, 18 जुलाई 2026 को पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. चलिए जान लेते हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम क्या रहने वाले हैं.
प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की कीमत
|डीज़ल की कीमत
|नई दिल्ली
|102.12
|95.20
|मुंबई
|111.18
|97.83
|कोलकाता
|113.47
|99.82
|चेन्नई
|107.77
|99.55
|गुरुग्राम
|102.77
|95.44
|नोएडा
|102.12
|98.80
|बेंगलुरु
|110.93
|100.92
|भुवनेश्वर
|109.92
|100.92
|हैदराबाद
|115.69
|103.82
हैदराबाद में पेट्रोल और तिरुवनंतपुरम में डीज़ल सबसे महंगा
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा 115.69 रुपये प्रति लीटर रही. इसके बाद तिरुवनंतपुरम का नंबर आता है, जहाँ पेट्रोल की कीमत 115.49 रुपये प्रति लीटर थी. दूसरी ओर, लिस्ट में शामिल शहरों में चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत सबसे कम 98.10 रुपये प्रति लीटर रही. कई मेट्रो शहरों की तुलना में लखनऊ और नई दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें अपेक्षाकृत कम रहीं; यहाँ पेट्रोल की कीमत क्रमशः ₹102.05 और ₹102.12 प्रति लीटर थी. डीजल के मामले में, तिरुवनंतपुरम में सबसे ज़्यादा कीमत ₹104.40 प्रति लीटर दर्ज की गई. इसके बाद हैदराबाद का नंबर रहा, जहाँ डीजल की कीमत ₹103.82 प्रति लीटर थी. लिस्ट में शामिल शहरों में चंडीगढ़ में डीजल की कीमत सबसे कम ₹86.09 प्रति लीटर थी.
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