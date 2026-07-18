Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today: शनिवार, 18 जुलाई 2026 को पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं.

By: Heena Khan | Published: July 18, 2026 9:35:19 AM IST

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बड़ा अपडेट
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बड़ा अपडेट


Petrol Diesel Price Today: शनिवार, 18 जुलाई 2026 को पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. चलिए जान लेते हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम क्या रहने वाले हैं. 

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें 

शहर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत
नई दिल्ली     102.12 95.20
मुंबई     111.18 97.83
कोलकाता     113.47 99.82
चेन्नई     107.77 99.55
गुरुग्राम     102.77 95.44
नोएडा     102.12 98.80
बेंगलुरु     110.93 100.92
भुवनेश्वर     109.92 100.92
हैदराबाद     115.69 103.82

हैदराबाद में पेट्रोल और तिरुवनंतपुरम में डीज़ल सबसे महंगा

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा 115.69 रुपये प्रति लीटर रही. इसके बाद तिरुवनंतपुरम का नंबर आता है, जहाँ पेट्रोल की कीमत 115.49 रुपये प्रति लीटर थी. दूसरी ओर, लिस्ट में शामिल शहरों में चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत सबसे कम 98.10 रुपये प्रति लीटर रही. कई मेट्रो शहरों की तुलना में लखनऊ और नई दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें अपेक्षाकृत कम रहीं; यहाँ पेट्रोल की कीमत क्रमशः ₹102.05 और ₹102.12 प्रति लीटर थी. डीजल के मामले में, तिरुवनंतपुरम में सबसे ज़्यादा कीमत ₹104.40 प्रति लीटर दर्ज की गई. इसके बाद हैदराबाद का नंबर रहा, जहाँ डीजल की कीमत ₹103.82 प्रति लीटर थी. लिस्ट में शामिल शहरों में चंडीगढ़ में डीजल की कीमत सबसे कम ₹86.09 प्रति लीटर थी. 

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें:  दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन कराया अस्पताल में भर्ती, जंतर मंतर खाली करने का भी दिया आदेश

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट
Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट
Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट
Petrol Diesel Price Today: 18 जुलाई को बदले या स्थिर रहे दाम? यहां देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट