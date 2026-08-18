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Petrol Diesel Price Today: महंगाई का एक और झटका! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी

Petrol Diesel Price Today: पिछले हफ्ते कीमतों में कटौती के बाद, मंगलवार, 18 अगस्त से ईंधन की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं, क्योंकि ईंधन बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. सोमवार, 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऊर्जा सचिव शेरोन गारिन ने 18 से 24 अगस्त के हफ़्ते के लिए ईंधन की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है.

By: Heena Khan | Published: August 18, 2026 6:36:15 AM IST

Petrol Diesel Prices Today August 18: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स
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Petrol Diesel Price Today: पिछले हफ्ते कीमतों में कटौती के बाद, मंगलवार, 18 अगस्त से ईंधन की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं, क्योंकि ईंधन बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. सोमवार, 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऊर्जा सचिव शेरोन गारिन ने 18 से 24 अगस्त के हफ़्ते के लिए ईंधन की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. वहीं अब पेट्रोल-डीजल के रेट कम होने का नाम नहीं ले रहे. वहीं, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में लगातार तीसरे कारोबारी दिन उछाल जारी है. बता दें कि अब ये 90 डॉलर के पार चला गया है. यानी ब्रेंट क्रूड ने 100 की गिनती शुरू कर दी है. तेल की कीमतों में तेजी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहा तनाव है. चलिए जान लेते हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम क्या हैं. 

क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं. इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. इसी के चलते 18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें तेल कंपनियों ने जारी कर दी हैं.

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पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर

पेट्रोल 

डीजल
हैदराबाद     ₹115.69/लीटर   ₹103.82/लीटर
विजयवाड़ा   ₹117.25/लीटर   ₹104.96/लीटर
विशाखापत्तनम ₹116.39/लीटर ₹104.11/लीटर

Tags: fuel rate todayPetrol Diesel PricePetrol Price
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