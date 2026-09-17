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Petrol Diesel Price Today: फिर लगी पेट्रोल-डीजल में आग या मिली राहत? जानिए आज आपकी जेब पर कितना भारी पड़ेगा तेल

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं और नए दाम तय करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 17, 2026 6:53:04 AM IST

Petrol diesel price
Petrol diesel price


Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं और नए दाम तय करती हैं. सरकारी क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) कंपनियां रोज सुबह 6 बजे तेल की नई कीमतें जारी करती हैं. ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के हालात, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, ट्रांसपोर्ट का खर्च और स्थानीय टैक्स (VAT) जैसे कारणों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. इसी सिलसिले में तेल कंपनियों ने 17 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए हैं.

कैसा है आज पेट्रोल-डीजल का दाम 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ताजा रेट लिस्ट के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये है. वहीं, 1 लीटर डीजल की कीमत 103.82 रुपये है. तेल कंपनियों के अनुसार, राज्य के अन्य शहरों और जिलों में भी कीमतें लगभग इसी के आसपास हैं, लेकिन स्थानीय टैक्स अलग होने की वजह से दामों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
नोएडा ₹102.12 ₹95.56
फरीदाबाद ₹103.28 ₹95.94
गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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