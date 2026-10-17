Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों के रेट देखें

Petrol Diesel Price Today: आज बड़े शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर रहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया है. लोकल टैक्स (वैल्यू एडेड टैक्स या VAT), माल ढुलाई के चार्ज और दूसरे लोकल वजहों से फ्यूल की कीमत राज्यों और शहरों में अलग-अलग होती है. जबकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है, घरेलू रिटेल कीमतें वैसी ही रही हैं.

ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम

नई दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीज़ल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है. देश की राजधानी में दूसरे मेट्रो शहरों की तुलना में फ्यूल की कीमतें अभी भी कम हैं.

मुंबई: फाइनेंशियल कैपिटल में, पेट्रोल की कीमत ₹111.21 प्रति लीटर है, और डीज़ल की कीमत ₹97.83 प्रति लीटर है.

चेन्नई: चेन्नई में रहने वाले लोग पेट्रोल के लिए ₹107.76 प्रति लीटर और डीज़ल के लिए ₹99.55 प्रति लीटर दे रहे हैं.

कोलकाता: पेट्रोल की कीमत ₹113.51 प्रति लीटर है, जबकि डीज़ल की कीमत ₹99.82 प्रति लीटर है.

बेंगलुरु: पेट्रोल की कीमत ₹111.68 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹99.56 प्रति लीटर है.

हैदराबाद: पेट्रोल की कीमत ₹116.15 प्रति लीटर है, जबकि डीज़ल की कीमत ₹104.23 प्रति लीटर है.

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फ्यूल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

भारत में, पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) रोज़ सुबह 6:00 बजे फ्यूल की कीमतों में बदलाव करती हैं. यह कीमत इंटरनेशनल बेंचमार्क पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के 15-दिन के रोलिंग एवरेज के साथ-साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट (रुपया-डॉलर में उतार-चढ़ाव) पर आधारित होती है.

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