Petrol Diesel Price Today 17 May: पेट्रोल-डीजल के नए दाम आए सामने, जानिए आपके शहर में क्या है रेट

Petrol Diesel Price Today 17 May: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 मई को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. हर शहर में 3-3 रुपये पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा दिए गए थे.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बढ़ोतरी अप्रैल 2022 के बाद कीमतों में किया गया पहला ऐसा बदलाव था. इसकी मुख्य वजहें थीं कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में लगातार गिरावट. ईरान से जुड़े विवाद के बीच, कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी आई है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 5 प्रतिशत से ज़्यादा गिर गई है. ऐसे में जान लेते हैं आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या रेट हैं.

जानें अपने शहर का हाल

शहर पेट्रोल डीज़ल दिल्ली 97.77 94.77 मुंबई 103.50 106.68 नोएडा 97.97 91.20 गुरूग्राम 98.42 90.89 पटना 109.06 95.10 जयपुर 107.75 93.03 वाराणसी 97.74 91.03 लखनऊ 97.39 90.69 कानपुर 97.23 90.52

संकट का सबसे बड़ा कारण

यह ध्यान देने योग्य है कि ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) लगभग दो महीनों से बंद है. यह भी गौरतलब है कि दुनिया की कच्चे तेल की 20 प्रतिशत ज़रूरतें इसी रास्ते से पूरी होती हैं. मौजूदा हालात के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल से भी ज़्यादा हो गई हैं. युद्ध शुरू होने से पहले, कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल के आस-पास थीं. कच्चे तेल की कीमतों में आई इस भारी तेज़ी के कारण तेल विपणन कंपनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था. नतीजतन, हर कोई कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद करने लगा था.