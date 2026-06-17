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UP Petrol Diesel Price 17 June: UP में पेट्रोल-डीजल के दामों ने फिर बदला खेल! जानें आज का ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 17, 2026 8:43:21 AM IST

UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम
UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price 17 June: बुधवार 17 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. इससे पहले सोमवार 25 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल, दोनों की कीमतों में ₹2.50 प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी. गौरतलब है कि 15 मई से अब तक ईंधन की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
 
खास बात यह है कि मार्च 2024 में ₹2 प्रति लीटर की कटौती और दो साल से ज़्यादा समय तक कीमतों के लगभग स्थिर रहने के बावजूद, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी मई 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.75 रुपये
 95.24 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.92 रुपये 95.39 रुपये
वाराणसी 102.51 रुपये 95.96 रुपये
मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये
मुरादाबाद 102.38 रुपये 95.83 रुपये
अलीगढ़
 102.35 रुपये 95.79 रुपये
प्रयागराज
 103.22 रुपये 96.62 रुपये

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