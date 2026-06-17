UP Petrol Diesel Price 17 June: UP में पेट्रोल-डीजल के दामों ने फिर बदला खेल! जानें आज का ताजा रेट

UP Petrol Diesel Price 17 June: बुधवार 17 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. इससे पहले सोमवार 25 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल, दोनों की कीमतों में ₹2.50 प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी. गौरतलब है कि 15 मई से अब तक ईंधन की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

खास बात यह है कि मार्च 2024 में ₹2 प्रति लीटर की कटौती और दो साल से ज़्यादा समय तक कीमतों के लगभग स्थिर रहने के बावजूद, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी मई 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं.