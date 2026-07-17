Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: जंग तेज, तेल पर टेंशन! क्या दिल्ली, मुंबई समेत 4 बड़े शहरों में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

Petrol Diesel Price Today: जंग तेज, तेल पर टेंशन! क्या दिल्ली, मुंबई समेत 4 बड़े शहरों में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें, 17 जुलाई: शुक्रवार को भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड अप्रैल के बाद से अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त की ओर बढ़ रहा था.

By: Heena Khan | Published: July 17, 2026 11:25:22 AM IST

Petrol Diesel Price
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Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें, 17 जुलाई: शुक्रवार को भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड अप्रैल के बाद से अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त की ओर बढ़ रहा था. पश्चिम एशिया में लड़ाई बढ़ने से बाजार में नया जोखिम पैदा हो गया है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से तेल टैंकरों की आवाजाही और कम हो गई है.

आज ब्रेंट क्रूड की कीमत

तेल की कीमतों में लगातार पांचवें दिन बढ़ोतरी हुई और यह लगभग एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. US ने ईरान पर लगातार छठी रात हमले किए, जिससे ऊर्जा से समृद्ध इस क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में बाधा आने की चिंता बढ़ गई है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेंट क्रूड लगभग 12% की साप्ताहिक बढ़त की ओर है और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच यह $85 के आसपास कारोबार कर रहा है.

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ये रहे पेट्रोल डीजल के दाम 

शहर

पेट्रोल की कीमत  

डीजल की कीमत
नई दिल्ली   ₹102.12 ₹95.20
कोलकाता   ₹113.50 ₹99.82
मुंबई ₹111.18 ₹97.83
चेन्नई₹  ₹108.96 100.74
गुरुग्राम   ₹102.97 ₹95.64
नोएडा        ₹101.89 ₹95.37
बेंगलुरु        ₹111.68 ₹99.56
भुवनेश्वर         ₹108.97 ₹100.68
चंडीगढ़ ₹101.54 ₹89.47

 

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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