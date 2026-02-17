Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने फिर चौंकाया या दी राहत? जानें अपने शहर का आज का हाल

Petrol Diesel Price Today | Petrol Diesel Rate Today | Aaj Ka Petrol Diesel Ka Dam: हर सुबह की पहली खबर अब सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की नहीं होती, बल्कि पेट्रोल-डीज़ल के ताज़ा दाम भी लोगों की दिनचर्या तय करने लगे हैं. सुबह 6 बजे जैसे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ नई कीमतें जारी करती हैं, वैसे ही आम आदमी की जेब का गणित बदल जाता है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 17, 2026 12:23:02 PM IST

Petrol Diesel Price Today | Petrol Diesel Rate Today | Aaj Ka Petrol Diesel Ka Dam: हर सुबह की पहली खबर अब सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की नहीं होती, बल्कि पेट्रोल-डीज़ल के ताज़ा दाम भी लोगों की दिनचर्या तय करने लगे हैं. सुबह 6 बजे जैसे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ नई कीमतें जारी करती हैं, वैसे ही आम आदमी की जेब का गणित बदल जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की चाल का सीधा असर देश के हर शहर तक पहुंचता है. इसका प्रभाव सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सब्ज़ियों के दाम, रोज़मर्रा के सामान और घर के बजट तक महसूस होता है, यानी ईंधन के रेट अब हर दिन की आर्थिक धड़कन बन चुके हैं.

यात्रा से पहले जानें दाम 

ऐसे में, रोज़ाना की कीमतों के बारे में जानकारी रखना न सिर्फ़ ज़रूरी है बल्कि समझदारी भी है. यह सरकारी सिस्टम ट्रांसपेरेंसी पक्का करता है ताकि कंज्यूमर्स को कोई गुमराह करने वाली जानकारी न मिले. वहीं अगर आप भी एक लंबी और सफल यात्रा के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो उससे पहले आज के पेट्रोल और डीजल के दाम जान लें. 

ये है आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

  • बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92 | डीजल ₹89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डीजल ₹95.70
  • जयपुर: पेट्रोल ₹104.72 | डीजल ₹90.21
  • नई दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डीजल ₹87.62
  • मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डीजल ₹92.15
  • पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डीजल ₹93.80
  • सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डीजल ₹89.00
  • नासिक: पेट्रोल ₹95.50 | डीजल ₹89.50
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डीजल ₹90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डीजल ₹92.34
  • अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डीजल ₹90.17
  • लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डीजल ₹87.80
  • पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डीजल ₹90.57
  • चंडीगढ़: पेट्रोल ₹94.30 | डीजल ₹82.45
  • इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डीजल ₹91.88

