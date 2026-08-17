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Petrol Diesel Price Today 17 August 2026: आज कहां बढ़े और कहां घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले कर लें नोट

Petrol Diesel Price Today 17 August 2026: पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार (17 अगस्त ) को पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए हैं. ताजा रेट्स जानकर ही अपने वाहन में ईंधन डलवाएं.

By: JP Yadav | Last Updated: August 17, 2026 8:18:47 AM IST

Petrol Diesel Price Today 17 August 2026: आज कहां बढ़े और कहां घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले कर लें नोट
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Petrol Diesel Price Today 17 August 2026: तेल विपणन कंपनियों ने रोजाना की तरह ही सोमवार (17 अगस्त, 2026) को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव कर दिया है. ताजा कीमतों सुबह 6 बजे से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देशभर में प्रभावी हैं. ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल-डीजल अपने वाहन में भरवाना चाहते हैं या फिर सप्ताह के पहले ही टंकी फुल करवाना चाहते हैं तो यहां पर ताजा रेट्स नोट कर लें. 

शहर     पेट्रोल की कीमत  डीजल की कीमत
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51    99.82
मुंबई     111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
   चंडीगढ़                                                                 101.5                              89.47
नोएडा   102.12   97.56

भुवनेश्वर: पेट्रोल  109.92 रुपये और डीजल  100.92 रुपये प्रति लीटर. 

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चंडीगढ़: पेट्रोल ₹98.10 तथा डीजल  86.09 रुपये प्रति लीटर. 

हैदराबाद: पेट्रोल  115.69 रुपये और डीजल  103.82 रुपये प्रति लीटर.

जयपुर: पेट्रोल  112.66  रुपये जबकि डीजल  97.78 रुपये प्रति लीटर.

लखनऊ: पेट्रोल ₹102.05 और डीजल ₹95.55 प्रति लीटर.

पटना: पेट्रोल  113.35 रुपये और डीजल  99.36 रुपये प्रति लीटर.

तिरुवनंतपुरम: पेट्रोल  115.49 रुपये और डीजल  104.40 रुपये प्रति लीटर

नई दिल्ली: पेट्रोल  102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल  95.20 रुपये प्रति लीटर 

मुंबई: पेट्रोल  111.18 रुपये और डीजल  97.83 रुपये प्रति लीटर 

कोलकाता: पेट्रोल  113.47 रुपये जबकि डीजल  99.82 रुपये प्रति लीटर.

चेन्नई: पेट्रोल  107.77 रुपये और डीजल  99.55 रुपये प्रति लीटर.

गुरुग्राम: पेट्रोल  102.77 रुपये तथा डीजल  95.44 रुपये प्रति लीटर.

नोएडा: पेट्रोल  102.12 रुपये और डीजल  95.56 रुपये प्रति लीटर.

बेंगलुरु: पेट्रोल  110.93 रुपये जबकि डीजल  98.80 रुपये प्रति लीटर 

.कैसे चेक करें ईंधन के ताजा रेट्स

पेट्रोल-डीजल के भाव सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि तेल विपणन कंपनियों कई सालों से रोजाना ईंधन की कीमतें अपडेट करती हैं, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत नहीं हो. आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप पर पेट्रोल-डीजल का रोज का नया बदला हुआ रेट जान सकते हैं. इसके लिए  SMS की मदद भी ली सकती है. इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP के बाद स्पेस देकर अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और BPCL उपभोक्ता RSP के बाद स्पेस देकर अपने शहर का कोड लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप पेट्रोलियम कंपनियों की वेबसाइट पर भी जानकर ताजा दाम जान सकते हैं.

Tags: home-hero-pos-8Petrol Diesel Price
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