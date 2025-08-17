Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल

Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल

Petrol Diesel Price Today: तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार (17 अगस्त, 2025) के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 17, 2025 08:27:36 IST

Petrol Diesel Price Today (पेट्रोल-डीजल की कीमत)
Petrol Diesel Price Today (पेट्रोल-डीजल की कीमत)

Petrol Diesel Price Today: तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार (17 अगस्त, 2025) के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि, आखिरी बार मार्च, 2024 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ था, जब कीमतों में 2-2 रुपये की कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कुछ दिनों तक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसका फायदा देश की आम जनता को नहीं मिला था।

बता दें कि, भारत में तेल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतें अपडेट करती हैं, जो शहर के हिसाब से बदलती रहती हैं। ऐसे में अपने शहर का रेट जानना आसान हो गया है।

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

  • शहर                                    पेट्रोल                              डीजल
  • नई दिल्ली                             94.72                             87.62
  • मुंबई                                  104.21                             92.15
  • कोलकाता                            103.94                            90.76
  • चेन्नई                                   100.75                            92.34
  • अहमदाबाद                          94.49                             90.17
  • बेंगलुरु                                102.92                            89.02
  • हैदराबाद                             107.46                            95.70
  • जयपुर                                104.72                            90.21
  • लखनऊ                              94.69                             87.80
  • पुणे                                     104.04                           90.57
  • चंडीगढ़                               94.30                             82.45
  • इंदौर                                  106.48                            91.88
  • पटना                                 105.58                            93.80
  • सूरत                                   95.00                             89.00
  • नासिक                                95.50                             89.50

घर बैठे ऐसे जानें कीमत

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर एसएमएस भेजना होगा। अगर आप इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं तो आप RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर एसएमएस भेज सकते हैं और अगर आप BPCL के ग्राहक हैं तो आप RSP लिखकर 9223112222 पर एसएमएस भेज सकते हैं।

New GST Rates: चिकित्सा-दवाओं पर 5%, TV-AC भी होंगे सस्ते… लेकिन इन वस्तुओं पर लगेगा छप्पर फाड़ टैक्स, फिर भी कम नहीं होगी बिक्री!

GST Reforms: जीएसटी में सुधार से रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, चीन-अमेरिका छूट जाएगा पीछे, आम जनता को मिलेगा बड़ा फायदा

Tags: Diesel Price Todaypetrol diesel price todayPetrol Diesel Price Today in HindiPetrol Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025
Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल
Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल
Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल
Petrol Diesel Price Today: 15 अगस्त के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?