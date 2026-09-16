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Petrol Diesel Price Today 16 September: देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्या हैं? टंकी फुल कराने से पहले करें चेक

Petrol Diesel Price Today 16 September: देश के सभी बड़े शहरों और राज्य की राजधानियों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 7:05:45 AM IST

पेट्रोल-डीजल की कीमत
पेट्रोल-डीजल की कीमत


Petrol Diesel Price Today: भारत के बड़े शहरों और राज्यों की राजधानियों में आज यानी बुधवार (16 सितंबर, 2026) को पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादातर स्थिर रही हैं. हालांकि जयपुर में दोनों ईंधन की कीमतों में सबसे ज्यादा बदलाव देखा गया. नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर रही. इसके अलावा, अगर मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 111.21 रुपये और 97.83 रुपये प्रति लीटर बनी रहीं. कोलकाता और चेन्नई में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला. राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 0.53 रुपये और 0.47 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई.

बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी अरब पर नए हमलों और एक अहम क्रूड पाइपलाइन के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई में रुकावट की चिंता बढ़ गई, जबकि मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशों में बहुत कम प्रगति हुई.

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डीजल की कीमतें रहीं स्थिर

भारत के बड़े मेट्रो शहरों और राज्यों की राजधानियों में डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला. नई दिल्ली में डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर रही. कोलकाता में 99.82 रुपये, मुंबई में 97.83 रुपये और चेन्नई में 99.55 रुपये प्रति लीटर की दरें भी स्थिर रहीं. इसके अलावा, अन्य बड़े शहरों की बात करें तो गुरुग्राम में डीजल की कीमत 95.64 रुपये प्रति लीटर और नोएडा में 95.44 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि बेंगलुरु में ग्राहकों को 99.56 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़े. भुवनेश्वर में यह दर 100.68 रुपये, चंडीगढ़ में 89.47 रुपये और हैदराबाद में 104.23 रुपये प्रति लीटर रही.

लखनऊ में डीजल की कीमत 95.36 रुपये प्रति लीटर, पटना में 99.36 रुपये और तिरुवनंतपुरम में 104.40 रुपये प्रति लीटर डीजल बिकी. इस लिस्ट में जयपुर एकमात्र ऐसा शहर था जहां बदलाव देखा गया, वहां डीजल की कीमत 0.47 रुपये बढ़कर 98.25 रुपये प्रति लीटर हो गई.

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