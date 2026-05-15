UP Petrol Diesel Price 16 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल ने दिया बड़ा झटका! बाहर निकलने से पहले जरूर देखें आज का रेट

UP Petrol Diesel Price: भारत में ईंधन की कीमतों में लंबे समय तक स्थिरता रहने के बाद, एक बार फिर से उतार-चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है. हाल ही में पूरे देश में कीमतों में संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में लगभग ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई जो हाल के वर्षों में कीमतों में देखे गए सबसे बड़े बदलावों में से एक है. इस कदम का आम नागरिकों के घरेलू बजट, परिवहन संचालकों और खाद्य लॉजिस्टिक्स तथा खुदरा व्यापार जैसे मुद्रास्फीति-संवेदनशील क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा. जहां पहले कीमतों में बदलाव धीरे-धीरे और दैनिक आधार पर होते थे, वहीं अब यह व्यवस्था ऐसे माहौल में बदल गई है जो कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देती है एक ऐसी व्यवस्था जो सीधे तौर पर वैश्विक कच्चे तेल के रुझानों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से जुड़ी हुई है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें