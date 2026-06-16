UP Petrol Diesel Price 16 June: यूपी वालों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के नए भाव हुए जारी, तुरंत चेक करें कीमतें

Petrol Diesel Rate Today: 25 मई को हुई बढ़ोतरी के बाद 16 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के लगातार बंद रहने के कारण ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई को हुई कीमत बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर का इजाफा हुआ, क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियां कई महीनों से जमा हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं.

पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें कई ग्लोबल, आर्थिक और घरेलू कारकों से तय होती हैं। इनमें सबसे अहम है कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की अंतरराष्ट्रीय कीमत जो पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए मुख्य कच्चा माल है. क्योंकि ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमत पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है.