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Petrol Diesel Price Today: क्या आज बदले पेट्रोल-डीज़ल के दाम? एक क्लिक में देखें दिल्ली से मुंबई तक के सभी बड़े शहरों के रेट

Petrol Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने 16 जुलाई को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. मई के आखिर में हुए बदलाव के बाद से कीमतें वैसी ही बनी हुई हैं.

By: Heena Khan | Published: July 16, 2026 9:56:21 AM IST

Petrol Diesel Price
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Petrol Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने 16 जुलाई को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. मई के आखिर में हुए बदलाव के बाद से कीमतें वैसी ही बनी हुई हैं. ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव और मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद, भारत के बड़े शहरों में गाड़ी चलाने वालों को फ्यूल स्टेशनों पर वही रेट देने पड़ रहे हैं.

 क्या है पेट्रोल-डीजल के दामों का हाल 

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम देश के रोज़ाना बदलने वाले प्राइसिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं. इसके तहत, ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के आधार पर हर सुबह फ्यूल की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है. हालांकि, गुरुवार के लिए कीमतों में किसी बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है.

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यह फैसला तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी घरेलू स्तर पर फ्यूल की कीमतें कम करना मुमकिन नहीं है. बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अनुमान लगाया है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में तुरंत कटौती की संभावना कम है, भले ही भारत में रिटेल महंगाई दर 17 महीनों में पहली बार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के 4% के टारगेट से ऊपर चली गई हो.

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यहां देखें अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर    

पेट्रोल (रुपये/लीटर)  

डीज़ल (रुपये/लीटर)
नई दिल्ली  102.12 रुपये/लीटर 95.20 रुपये/लीटर
मुंबई       111.12 रुपये/लीटर  97.78 रुपये/लीटर
कोलकाता      113.43 रुपये/लीटर   99.78 रुपये/लीटर
चेन्नई         107.75 रुपये/लीटर 99.57 रुपये/लीटर
बेंगलुरु        110.93 रुपये/लीटर 98.79 रुपये/लीटर
हैदराबाद         115.69 रुपये/लीटर 103.82 रुपये/लीटर

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Tags: fuel rate todayPetrol Diesel Price
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