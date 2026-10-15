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Petrol Diesel Price Today: आज आपके शहर में कितने रुपये लीटर मिल रहा पेट्रोल-डीजल? एक क्लिक में जानें ताजा कीमतें

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती या घटती है, तो इसका असर पेट्रोल-डीजल के दाम पर पड़ सकता है.

By: Heena Khan | Published: October 15, 2026 7:15:51 AM IST

क्या अभी और बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?
क्या अभी और बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?


Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती या घटती है, तो इसका असर पेट्रोल-डीजल के दाम पर पड़ सकता है. इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में होने वाले बदलाव भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं. पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने में ट्रांसपोर्ट का खर्च, राज्य सरकारों के टैक्स और पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन भी अहम भूमिका निभाते हैं.

क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम 

भारत में सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. आमतौर पर हर दिन सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो जाती हैं. ऐसे में, 15 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नजर डालें, तो हैदराबाद के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में ईंधन के दाम इस प्रकार हैं.

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ये रहे पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर

पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली

102.12

95.20

मुंबई

111.21

97.83

कोलकाता

113.51

99.82

चेन्नई

107.76

99.55

बेंगलुरु

111.68

99.56

हैदराबाद

116.15

104.23

जयपुर

113.19

98.25

लखनऊ

101.86

95.36

नोएडा

101.96

95.44

गुरुग्राम

102.97

95.64

चंडीगढ़

101.54

89.47

पटना

113.37

99.36

भुवनेश्वर

108.97

100.68

तिरुवनंतपुरम

115.49

104.40

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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