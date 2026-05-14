UP Petrol Diesel Price 15 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने उड़ाए होश! घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

1
UP Petrol Diesel Price: 15 मई को पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग अपरिवर्तित रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.
सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने प्रमुख शहरों में खुदरा ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा, जिससे उपभोक्ताओं को अस्थायी राहत मिली यह राहत ऐसे समय में मिली जब मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बनी हुई थी.
इस स्थिति पर तब और अधिक ध्यान गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया सार्वजनिक बयानों में नागरिकों से ईंधन बचाने, अनावश्यक खपत कम करने और बर्बादी से बचने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को खाद्य तेल की खपत कम करने और गैर-ज़रूरी सोने की खरीद को टालने की भी सलाह दी. इन टिप्पणियों ने इस अटकल को हवा दी है कि यदि संकट और गहराता है, तो सरकार मांग को नियंत्रित करने के लिए उपाय लागू कर सकती है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|94.77 रुपये
|87.89 रुपये
|लखनऊ
|94.73 रुपये
|87.86 रुपये
|नोएडा
|94.74 रुपये
|87.81 रुपये
|गाजियाबाद
|94.89 रुपये
|88.03 रुपये
|आगरा
|94.52 रुपये
|87.59 रुपये
|वाराणसी
|94.83 रुपये
|87.99 रुपये
|मेरठ
|94.56 रुपये
|87.64 रुपये
|मुरादाबाद
|95.02 रुपये
|88.18 रुपये
|अलीगढ़
|94.82 रुपये
|87.93 रुपये
|प्रयागराज
|95.24 रुपये
|88.44रुपये