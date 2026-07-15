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UP Petrol Diesel Price 15 July: UP वालों को मिली राहत या लगा महंगाई का झटका? घर से निकलने से पहले जान लें ताजा पेट्रोल-डीजल रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 15, 2026 11:14:25 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price Today: बुधवार को भारत में रिटेल फ्यूल की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार तीसरे दिन सुधार देखा गया. US-ईरान के बीच सीज़फायर टूटने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस्लामिक रिपब्लिक पर और हमले करने की धमकी के बाद तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया. होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) शिपिंग रूट में रुकावटों के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है.
मंगलवार को अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर फिर से नाकेबंदी लागू कर दी और नए हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने बुधवार तड़के बहरीन और कुवैत में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले किए. जब दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए, तो बढ़ते तनाव ने बाजार के लिए नया जोखिम पैदा कर दिया. पिछले दो सेशन में 11% की बढ़त के बाद, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.72% बढ़कर 0029 GMT पर $86.19 प्रति बैरल पर बंद हुआ.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.59 रुपये
 95.06 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.36 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.99 रुपये 95.46 रुपये
मुरादाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
अलीगढ़
 101.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 101.96 रुपये 95.46 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price lucknowDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price UpdatePetrol Diesel RatePetrol Price IndiaPetrol Price kanpurPetrol Price TodayUP Petrol Diesel Price
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