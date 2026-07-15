UP Petrol Diesel Price 15 July: UP वालों को मिली राहत या लगा महंगाई का झटका? घर से निकलने से पहले जान लें ताजा पेट्रोल-डीजल रेट

UP Petrol Diesel Price Today: बुधवार को भारत में रिटेल फ्यूल की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार तीसरे दिन सुधार देखा गया. US-ईरान के बीच सीज़फायर टूटने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस्लामिक रिपब्लिक पर और हमले करने की धमकी के बाद तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया. होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) शिपिंग रूट में रुकावटों के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है.

मंगलवार को अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर फिर से नाकेबंदी लागू कर दी और नए हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने बुधवार तड़के बहरीन और कुवैत में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले किए. जब दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए, तो बढ़ते तनाव ने बाजार के लिए नया जोखिम पैदा कर दिया. पिछले दो सेशन में 11% की बढ़त के बाद, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.72% बढ़कर 0029 GMT पर $86.19 प्रति बैरल पर बंद हुआ.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें