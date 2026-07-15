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Petrol Diesel Price Today: टैंक फुल कराने से पहले जान लें, क्या है आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today: मंगलवार, 15 जुलाई 2026 को पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नैचुरल गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियाँ हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं.

By: Heena Khan | Published: July 15, 2026 8:29:30 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Petrol Diesel Price Today: मंगलवार, 15 जुलाई 2026 को पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नैचुरल गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियाँ हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. मंगलवार की शुरुआत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई क्योंकि मिडिल ईस्ट में लड़ाई तेज़ हो गई थी, जबकि एशियाई शेयरों में गिरावट आई, जिसका कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में नुकसान था. सोमवार को लगभग 10% की तेज़ी के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 प्रति बैरल से थोड़ी ऊपर पहुँच गई. US बेंचमार्क क्रूड 1.4% बढ़कर $79.20 प्रति बैरल हो गया. तेल की कीमतें अभी भी युद्ध के समय के $120 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से नीचे हैं, लेकिन सप्लाई की भविष्य की स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है क्योंकि US और ईरान दोनों ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर उनका नियंत्रण है.

ये भी पढ़ें: Aaj Ka Rashifal 15 July 2026: नौकरी, बिजनेस और धन लाभ में किस राशि की होगी बल्ले-बल्ले? यहां जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन

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पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर    

 पेट्रोल की कीमत (रु./लीटर)

डीज़ल की कीमत (रु./लीटर)
नई दिल्ली 102.12 95.20
मुंबई     111.18 97.83
कोलकाता     113.47 99.82
चेन्नई     107.77 99.55
गुरुग्राम     102.77 95.44
नोएडा     102.12 95.56
बेंगलुरु     110.93 98.80
भुवनेश्वर     109.92 100.92
चंडीगढ़     98.10 86.09
हैदराबाद 115.69 103.82
तिरुवनंतपुरम     115.49 104.40

हैदराबाद में पेट्रोल और तिरुवनंतपुरम में डीज़ल सबसे महंगा

25 मई, 2026 को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा 115.69 रुपये प्रति लीटर थी. इसके बाद तिरुवनंतपुरम का नंबर था, जहां पेट्रोल की कीमत 115.49 रुपये प्रति लीटर थी.

Tags: fuel rate todayiran usa conflictPetrol Diesel Price
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