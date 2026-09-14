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Petrol Diesel Price Today 14 Sep: गाड़ी में तेल भराने से पहले जान लें आज की कीमत, देखें शहरवार पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol Diesel Price Today 14 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 14, 2026 6:55:03 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Petrol Diesel Price Today 14 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं.

जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम 

14 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. तेलंगाना के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल की ताजा कीमत (₹/लीटर) डीजल की ताजा कीमत (₹/लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27
बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77
हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82
राजस्थान ₹112.66 ₹97.78
बिहार ₹113.53 ₹99.54
पुणे ₹112.02 ₹98.66
जयपुर ₹112.66 ₹97.78
पटना ₹113.69 ₹99.67
इंदौर ₹114.58 ₹99.70
सूरत ₹102.15 ₹98.27
नासिक ₹112.44 ₹99.05

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Tags: fuel ratepetrol diesel price today
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