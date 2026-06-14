UP Petrol Diesel Price 14 June: UP में तेल के दामों ने बढ़ाई हलचल! आज घर से निकलने से पहले चेक करें ताजा भाव

Petrol Diesel Rate Today: 14 जून को पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कुछ पैसे के मामूली उतार-चढ़ाव के अलावा कोई खास बदलाव नहीं हुआ. पिछले महीने से अब तक ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है. हाल ही में पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत में ₹2.6 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से कीमतों में ₹7.5–8 की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसका तेल मार्केटिंग कंपनियों पर काफ़ी असर पड़ा है.

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें कानपुर

101.75 रुपये

95.24 रुपये

लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये आगरा 101.92 रुपये 95.39 रुपये वाराणसी 102.51 रुपये 95.96 रुपये मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये मुरादाबाद 102.38 रुपये 95.83 रुपये अलीगढ़

102.35 रुपये 95.79 रुपये प्रयागराज

103.22 रुपये 96.62 रुपये