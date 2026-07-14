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Petrol Diesel Price Today: दिल्ली से हैदराबाद तक जानें आज आपके शहर में पेट्रोल-डीज़ल कितना महंगा

Petrol Diesel Price Today: ब्रेंट क्रूड की कीमतों में सुधार के बावजूद, मंगलवार को भारत में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं. 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से तेल की कीमतें अब अपने उच्चतम स्तर पर हैं.

By: Heena Khan | Published: July 14, 2026 9:58:00 AM IST

Petrol Diesel Price
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Petrol Diesel Price Today: ब्रेंट क्रूड की कीमतों में सुधार के बावजूद, मंगलवार को भारत में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं. 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से तेल की कीमतें अब अपने उच्चतम स्तर पर हैं. पश्चिम एशिया में फिर से शुरू हुई दुश्मनी और बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया, लेकिन भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं क्योंकि ये सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) द्वारा तय की जाती हैं.

हो गई तेल कीमतों में बढ़ोतरी 

14 जुलाई को तेल की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी हुई, जो चार हफ़्तों में सबसे ज़्यादा है. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, ब्रेंट की कीमत में यह उतार-चढ़ाव विरोधी पक्षों के बीच जवाबी हमलों के बाद आया है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. अमेरिका द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू करने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) व्यापार मार्ग में रुकावट ने बाज़ार में नया जोखिम पैदा कर दिया है.

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शहर    

पेट्रोल की कीमत    

डीज़ल की कीमत
नई दिल्ली         ₹102.12 ₹95.20
कोलकाता         ₹113.51 ₹99.82
मुंबई         ₹111.21 ₹97.83
चेन्नई         ₹107.76 ₹99.55
गुरुग्राम       ₹102.97   ₹95.64
नोएडा         ₹101.96 ₹95.44
बेंगलुरु         ₹110.82 ₹98.77
भुवनेश्वर ₹108.97 ₹100.68
चंडीगढ़         ₹101.54 ₹89.47
हैदराबाद        ₹115.69 ₹103.82

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भविष्य की कीमतों के बारे में विशेषज्ञों का क्या अनुमान

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ जे हैटफ़ील्ड ने कहा, “वे अविश्वसनीय दरों पर तेल बाहर भेज रहे थे.” उन्होंने आगे कहा, “हमें लगता है कि हम $80 के स्तर के आसपास बने रहेंगे, जब तक कि जलडमरूमध्य (strait) पर किसी भी तरह की कोई हलचल न हो. लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम $90 या $100 तक जाएंगे. और अगर जलडमरूमध्य फिर से खुलता है, तो हम बहुत तेज़ी से $60 पर आ जाएंगे.”

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Tags: fuel rateiran usa conflictPetrol Diesel Price
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