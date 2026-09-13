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Petrol Diesel Price Today 13 September: आज महंगा या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? 13 सितंबर के लेटेस्ट रेट यहां देखें

Petrol Diesel Price Today 13 September: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 13, 2026 7:26:36 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Petrol Diesel Price Today 13 September: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) रोज सुबह 6 बजे नई ईंधन कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. इसी के तहत 13 सितंबर की पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की गई हैं. 

क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम 

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. चलिए जान लेते हैं कि बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के क्या दाम है. 

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल की ताजा कीमत डीजल की ताजा कीमत
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27
बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77
हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82
राजस्थान ₹112.66 ₹97.78
बिहार ₹113.53 ₹99.54
पुणे ₹112.02 ₹98.66
जयपुर ₹112.66 ₹97.78
पटना ₹113.69 ₹99.67
इंदौर ₹114.58 ₹99.70
सूरत ₹102.15 ₹98.27
नासिक ₹112.44 ₹99.05

Tags: Petrol Diesel Price
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