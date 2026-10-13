Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट

Today Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, तेल की ढुलाई का खर्च और स्थानीय टैक्स शामिल हैं. इसी बीच तेल कंपनियों ने 13 अक्टूबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं.

ये रहे आज के दाम

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हैदराबाद में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी कीमतों के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल के लिए 103.82 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. तेलंगाना के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर होने के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.