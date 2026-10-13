Home > व्यापार > Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट

Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट

Today Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC),

By: Heena Khan | Last Updated: October 13, 2026 7:23:55 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Today Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, तेल की ढुलाई का खर्च और स्थानीय टैक्स शामिल हैं. इसी बीच तेल कंपनियों ने 13 अक्टूबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं.

ये रहे आज के दाम 

शहर

You Might Be Interested In

पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

नई दिल्ली

₹102.12

₹95.20

मुंबई

₹111.21

₹97.83

कोलकाता

₹113.51

₹99.82

चेन्नई

₹107.76

₹99.56

बेंगलुरु

₹110.26

₹98.77

हैदराबाद

₹114.80

₹103.82

लखनऊ

₹102.68

₹95.36

नोएडा

₹102.11

₹95.44

गुरुग्राम

₹102.97

₹95.64

चंडीगढ़

₹101.54

₹89.47

जयपुर

₹112.06

₹97.78

पटना

₹113.45

₹100.49

भुवनेश्वर

₹109.03

₹100.68

अहमदाबाद

₹101.82

₹97.71

भोपाल

₹113.51

₹99.12

Navratri 2026 Day 3: आज लाल रंग पहनकर करें मां चंद्रघंटा की पूजा, जानें मंत्र, भोग और पूजा विधि

हैदराबाद में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी कीमतों के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल के लिए 103.82 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. तेलंगाना के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर होने के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

Tags: fuel ratehome-hero-pos-3Petrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल क्यों करती हैं मर्दों से नफरत?

October 12, 2026

मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

October 11, 2026

सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की 5 बेस्ट फिल्में

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिलचस्प बातें

October 11, 2026

तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

October 10, 2026
Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट
Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट
Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट
Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट
Today Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की पूरी लिस्ट