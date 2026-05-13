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UP Petrol Diesel Price 13 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल का बड़ा धमाका! आज का रेट देखकर लगेगा जोरदार झटका

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद, भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 13, 2026 6:24:26 AM IST

पेट्रोल डीजल के दाम
पेट्रोल डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price: 13 मई 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक तेल बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव जारी रहा. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर दिन सुबह 6:00 बजे ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं और उन्हें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों तथा मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले बदलावों के अनुरूप समायोजित करती हैं.

रोजाना कीमतों में बदलाव की व्यवस्था का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और यह पक्का करना है कि ग्राहकों को ईंधन की सबसे ताजा खुदरा कीमतें मिलें. हालांकि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार ने संकेत दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर रहने की संभावना है, क्योंकि तेल विपणन कंपनियां (OMCs) कीमतों में होने वाले कुछ उतार-चढ़ाव को खुद ही झेल लेंगी, ताकि ग्राहकों को अचानक लगने वाले झटकों से बचाया जा सके.

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जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 94.67 रुपये
 87.78 रुपये
लखनऊ 94.85 रुपये 87.99 रुपये
नोएडा 95.12 रुपये 88.29 रुपये
गाजियाबाद 94.70 रुपये 87.81 रुपये
आगरा 94.51 रुपये 87.57 रुपये
वाराणसी 95.56 रुपये 88.72 रुपये
मेरठ 94.43 रुपये 87.49 रुपये
मुरादाबाद 95.20 रुपये 88.37 रुपये
अलीगढ़
 94.82 रुपये 87.93 रुपये
प्रयागराज
 95.80 रुपये 88.99 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price lucknowDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price UpdatePetrol Diesel RatePetrol Price IndiaPetrol Price kanpurPetrol Price TodayUP Petrol Diesel Price
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