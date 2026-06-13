UP Petrol Diesel Price 13 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई हलचल! सफर पर निकलने से पहले जान लें आज का ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: शनिवार 13 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. कीमतों में पिछली बार सोमवार 25 मई को बढ़ोतरी की गई थी, जब तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम ₹2.50 प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ा दिए थे. गौरतलब है कि 15 मई से अब तक ईंधन की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

खास बात यह है कि मार्च 2024 में ₹2 प्रति लीटर की कटौती और दो साल से ज्यादा समय तक कीमतों में स्थिरता के दौर को छोड़ दें तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी मई 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं.