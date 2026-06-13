Home > व्यापार > UP Petrol Diesel Price 13 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई हलचल! सफर पर निकलने से पहले जान लें आज का ताजा रेट

UP Petrol Diesel Price 13 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई हलचल! सफर पर निकलने से पहले जान लें आज का ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Last Updated: June 13, 2026 9:02:38 AM IST

यूपी में पेट्रोल-डीजल के दाम
यूपी में पेट्रोल-डीजल के दाम


Petrol Diesel Rate Today: शनिवार 13 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. कीमतों में पिछली बार सोमवार 25 मई को बढ़ोतरी की गई थी, जब तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम ₹2.50 प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ा दिए थे. गौरतलब है कि 15 मई से अब तक ईंधन की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
 
खास बात यह है कि मार्च 2024 में ₹2 प्रति लीटर की कटौती और दो साल से ज्यादा समय तक कीमतों में स्थिरता के दौर को छोड़ दें तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी मई 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.75 रुपये
 95.24 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.92 रुपये 95.39 रुपये
वाराणसी 102.51 रुपये 95.96 रुपये
मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये
मुरादाबाद 102.38 रुपये 95.83 रुपये
अलीगढ़
 102.35 रुपये 95.79 रुपये
प्रयागराज
 103.22 रुपये 96.62 रुपये

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