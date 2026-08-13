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Petrol Diesel Price Today: गाड़ी निकालने से पहले जान लें पेट्रोल-डीजल का भाव, आज की कीमतें देख रह जाएंगे हैरान

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद गुरुवार को भारत में ईंधन की दरें स्थिर रहीं. सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा तय की जाने वाली पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में अपरिवर्तित रहीं.

By: Heena Khan | Published: August 13, 2026 9:16:06 AM IST

Petrol Diesel Price Today 13 August
Petrol Diesel Price Today 13 August


Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद गुरुवार को भारत में ईंधन की दरें स्थिर रहीं. सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा तय की जाने वाली पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में अपरिवर्तित रहीं. खुदरा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें OMCs द्वारा लगभग तीन महीने पहले, 25 मई को लागू किए गए अंतिम बड़े मूल्य संशोधन के अनुरूप बनी हुई हैं. सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं को बाजार के उतार-चढ़ाव और तेल की कीमतों में अस्थिरता से बचाए हुए हैं. डायनामिक प्राइसिंग के तहत हर दिन सुबह 6:00 बजे अपडेट होने वाली ईंधन की दरें नीचे दी गई हैं:

13 अगस्त को प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम

शहर पेट्रोल कीमत डीजल कीमत
नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
चेन्नई ₹107.78 ₹99.56
गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64
नोएडा ₹101.52 ₹94.99
बेंगलुरु ₹111.68 ₹99.56
भुवनेश्वर ₹108.97 ₹100.68
चंडीगढ़ ₹102.61 ₹94.52
हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82
जयपुर ₹112.69 ₹97.78
लखनऊ ₹101.89 ₹95.36
पटना ₹113.37 ₹99.36
तिरुवनंतपुरम ₹113.88 ₹102.78

आज कच्चे तेल की कीमत

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 13 अगस्त को तेल की कीमतों में पिछले छह सेशन में हुई बढ़त का कुछ हिस्सा कम हो गया. ऐसा US-ईरान के बीच जारी तनाव और शांति वार्ता में प्रगति तथा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने का इंतज़ार कर रहे निवेशकों के कारण हुआ. पिछले छह सेशन में 12% की बढ़त के बाद तेल की कीमतों में $1 से ज़्यादा की गिरावट आई. ब्रेंट फ्यूचर्स 1.5% या $1.29 गिरकर 0100 GMT पर $87.69 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड $1.30 या 1.6% गिरकर $81.97 पर आ गया.

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Tags: Fuel PricePetrol Diesel Rate
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