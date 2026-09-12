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Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल ने दी थोड़ी राहत, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम में क्या हुआ बदलाव?

Petrol-Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 12, 2026 6:59:35 AM IST

यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट


Petrol-Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) रोज सुबह 6 बजे नए ईंधन के दाम जारी करती हैं.

क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम 

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 12 सितंबर के ताजा दामों के अनुसार, तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी हैं. इंडियन ऑयल के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत ₹115.69 प्रति लीटर है. वहीं, डीजल ₹103.82 प्रति लीटर बिक रहा है. तेलंगाना के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर होने के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
उत्तर प्रदेश नोएडा ₹102.12 ₹95.56
हरियाणा गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64
हरियाणा फरीदाबाद ₹103.28 ₹95.94
आंध्र प्रदेश विशाखापट्नम ₹116.39 ₹104.11
मध्य प्रदेश भोपाल ₹114.57 ₹99.64
बिहार पटना ₹113.37 ₹99.36
राजस्थान जयपुर ₹112.69 ₹97.78
झारखंड रांची ₹105.26 ₹100.49
उत्तर प्रदेश लखनऊ ₹101.89 ₹95.36
चंडीगढ़ चंडीगढ़ ₹101.51 ₹89.47
उत्तराखंड देहरादून ₹100.55 ₹95.93
हिमाचल प्रदेश शिमला ₹103.25 ₹95.21

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Tags: fuel ratehome-hero-pos-3Petrol Diesel Price
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