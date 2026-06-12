Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम

Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम

UP Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: आज यूपी में आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है. हर सुबह लोगों को इसी का इंतजार रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं आज के ताजा रेट-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 12, 2026 10:06:07 AM IST

Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम


UP Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए रेट जारी करती हैं. यही वजह है कि ईंधन की कीमतों में होने वाला बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों के बजट और दैनिक खर्चों को प्रभावित करता है.

सरकार की ओर से अपनाई गई दैनिक मूल्य निर्धारण प्रणाली का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सटीक और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना है. इसी क्रम में 12 जून 2026 की सुबह उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं. यदि आप अपने शहर में ईंधन की मौजूदा कीमत जानना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है.

You Might Be Interested In

 यूपी के मेन शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम

लखनऊ में पेट्रोल 101.86 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. आजमगढ़ में पेट्रोल 102.78 रुपये और डीजल 96.17 रुपये प्रति लीटर है. प्रयागराज में पेट्रोल का भाव 103.22 रुपये और डीजल 96.62 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है.

वहीं, नोएडा में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.56 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. गाजियाबाद में पेट्रोल 102.10 रुपये और डीजल 95.58 रुपये प्रति लीटर है. मेरठ में पेट्रोल 101.61 रुपये और डीजल 95.10 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

इसके अलावा देवरिया में पेट्रोल 101.96 रुपये और डीजल 95.18 रुपये, अलीगढ़ में पेट्रोल 102.35 रुपये और डीजल 95.79 रुपये तथा आगरा में पेट्रोल 101.92 रुपये और डीजल 95.39 रुपये प्रति लीटर है. वाराणसी में पेट्रोल 102.51 रुपये और डीजल 95.96 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है.

 हाल के दिनों में क्यों बढ़े ईंधन के दाम?

पिछले महीने 15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद भी कई क्षेत्रों में कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. सरकार का कहना है कि ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज वृद्धि और बढ़ती अंडर-रिकवरी के कारण तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है.

पेट्रोल और डीजल के ये रेट 12 जून 2026 को जारी किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं. स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और अन्य कारकों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.  

Tags: today up petrol priceUP Petrol Diesel PriceUP Petrol Diesel Price Today 12 June 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सपना चौधरी के पति?

June 11, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 11, 2026

कौन से फल खाने से कम होगी बालों की समस्या

June 11, 2026

सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

June 11, 2026

Gym के बिना Hit-Fit रहने का सीक्रेट मंत्र!

June 11, 2026

शरीर के लिए हानिकारक है कोल्ड ड्रिंक, हो सकते हैं...

June 11, 2026
Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: घर से निकलने से पहले चेक करें रेट! यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम