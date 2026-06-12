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Petrol Diesel Price Today 12 June: कैसा है आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का हाल? जानें मुंबई से लेकर कोलकाता के दाम

Petrol Diesel Price Today: आज देशभर में पेट्रोल और डीजल का क्या हाल है. अपने घर से निकलने से पहले आज के दाम जरूर देख लें. वरना ये न हो कि आपको घाटा हो जाए.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 12, 2026 11:06:25 AM IST

Petrol Diesel Price Today 12 June: कैसा है आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का हाल? जानें मुंबई से लेकर कोलकाता के दाम


Petrol Diesel Prices Today June 12: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ गई है. अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान से जुड़े तनाव के बीच सरकार ने ईंधन की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इसका असर आने वाले दिनों में ईंधन बाजार पर देखने को मिल सकता है.

केंद्र सरकार ने औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब ये उपभोक्ता सीधे पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकेंगे. उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत बल्क बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा. ये व्यवस्था फिलहाल 90 दिनों तक लागू रहेगी. ऐसे में आम लोगों की नजर आज के पेट्रोल और डीजल के रेट पर बनी हुई है. आइए जानते हैं कि 12 जून को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के मेन शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं.

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पेट्रोल के दाम (Today Petrol Price 12 June 2026)

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें
दिल्ली ₹102.12
मुंबई  ₹111.18
कोलकाता ₹113.47
चेन्नई ₹107.87
लखनऊ ₹101.86
बैंगलोर ₹110.89
हैदराबाद ₹115.69
नोएडा ₹102.12
गुड़गांव ₹102.80
भुवनेश्वर ₹108.89
जयपुर ₹113.15
पटना ₹114.24
चंडीगढ़ ₹101.54
तिरुवनंतपुरम ₹115.49

क्यों उठाना पड़ा ये कदम?

सरकार के अनुसार, कुछ इलाकों में खासकर डीजल की मांग अचानक बढ़ गई थी. इसकी वजह ये थी कि कई बड़े उपभोक्ता बल्क बिक्री केंद्रों की बजाय पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे. कीमतों में अंतर होने के कारण ऐसा किया जा रहा था, जिससे सामान्य उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही थी.

डीजल के दाम (Today Diesel Price 12 June 2026)

शहर  डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली ₹95.20
मुंबई 
 ₹97.83
कोलकाता ₹99.82
चेन्नई ₹99.66
लखनऊ ₹95.36
बैंगलोर ₹98.80
हैदराबाद ₹103.82
नोएडा ₹95.56
गुड़गांव ₹95.47
भुवनेश्वर ₹100.60
जयपुर ₹98.22
पटना ₹100.20
चंडीगढ़ ₹89.47
तिरुवनंतपुरम ₹104.42

 

 

Tags: Diesel Price Todaydiesel price today in indiaPetrol Diesel Price Today 12 Junepetrol price delhipetrol price kolkataPetrol Price MumbaiPetrol Price Today
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