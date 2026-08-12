Petrol-Diesel Price Today 12 August 2026: हिमाचल के लोगों को झटका, 12 अगस्त को कितना सस्ता या महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल? जानें अपने शहर के रेट्स

Petrol-Diesel Price Today 12 August 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के शहरों में पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम घोषित हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों/जिलों को छोड़ दें तो अधिकतर शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं. ऐसे में अगर आप भी बुधवार (12 जुलाई, 2026) को अपने वाहन में ईंधन डलवाने जा रहे हैं तो उससे पहले पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम चेक कर लें.
देश के प्रमुख शहरों में डीजल की ताजा कीमत
दिल्ली: डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर।
मुंबई: डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता: डीजल ₹99.82 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई: डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर
नोएडा: डीजल 95.56 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु: डीजल 98.80 रुपये प्रति लीटर
भुवनेश्वर: डीजल 100.92 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़: डीजल 86.09 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद: डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर
जयपुर: डीजल 97.78 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ: डीजल 95.55 रुपये प्रति लीटर
पटना: डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: डीजल 104.40 रुपये प्रति लीटर
देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की ताजा कीमत
दिल्ली: पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर
मुंबई: पेट्रोल ₹111.18 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता: पेट्रोल ₹113.47 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई: पेट्रोल ₹107.77 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: पेट्रोल ₹102.77 रुपये प्रति लीटर
नोएडा: पेट्रोल ₹102.12 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु: पेट्रोल ₹110.93 रुपये प्रति लीटर
भुवनेश्वर: पेट्रोल ₹109.92 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़: पेट्रोल ₹98.10 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद: पेट्रोल ₹115.69 रुपये प्रति लीटर
जयपुर: पेट्रोल ₹112.66 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ: पेट्रोल ₹102.05 रुपये प्रति लीटर
पटना: पेट्रोल ₹113.35 रुपये प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: पेट्रोल ₹115.49 रुपये प्रति लीटर
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