Petrol Diesel Price Today: आज के लिए जारी हुआ पेट्रोल-डीजल का रेट, टंकी फुल करने से पहले यहां जानें पूरी डिटेल

Petrol Diesel Price Today: तेल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Published By: Sohail Rahman

Published: August 12, 2025 08:28:07 IST

Petrol Diesel Price Today: तेल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि, आखिरी बार मार्च, 2024 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ था, जब कीमतों में 2-2 रुपये की कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कुछ दिनों तक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसका फायदा देश की आम जनता को नहीं मिला था।
बता दें कि, भारत में तेल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतें अपडेट करती हैं, जो शहर के हिसाब से बदलती रहती हैं। ऐसे में अपने शहर का रेट जानना आसान हो गया है।

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

  • शहर                                    पेट्रोल                              डीजल
  • नई दिल्ली                             94.72                             87.62
  • मुंबई                                  104.21                             92.15
  • कोलकाता                            103.94                            90.76
  • चेन्नई                                   100.75                            92.34
  • अहमदाबाद                          94.49                             90.17
  • बेंगलुरु                                102.92                            89.02
  • हैदराबाद                             107.46                            95.70
  • जयपुर                                104.72                            90.21
  • लखनऊ                              94.69                             87.80
  • पुणे                                     104.04                           90.57
  • चंडीगढ़                               94.30                             82.45
  • इंदौर                                  106.48                            91.88
  • पटना                                 105.58                            93.80
  • सूरत                                   95.00                             89.00
  • नासिक                                95.50                             89.50

घर बैठे ऐसे जानें कीमत

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर एसएमएस भेजना होगा। अगर आप इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं तो आप RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर एसएमएस भेज सकते हैं और अगर आप BPCL के ग्राहक हैं तो आप RSP लिखकर 9223112222 पर एसएमएस भेज सकते हैं।

