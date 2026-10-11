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Petrol Diesel Price Today: आज सस्ता हुआ या महंगा पेट्रोल-डीजल? टंकी फुल कराने से पहले चेक करें रेट

Petrol Diesel Price Today: देशभर में आज, 11 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है. पेट्रोल-डीजल के दाम सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्च पर असर डालते हैं.

By: Heena Khan | Published: October 11, 2026 8:32:48 AM IST

पेट्रोल-डीजल की कीमत
पेट्रोल-डीजल की कीमत


Petrol Diesel Price Today: देशभर में आज, 11 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है. पेट्रोल-डीजल के दाम सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्च पर असर डालते हैं. तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव की समीक्षा करती हैं. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में टैक्स और अन्य खर्चों के कारण पेट्रोल-डीजल के दाम अलग-अलग होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल किस भाव पर बिक रहा है.

ये रहे आज के दाम 

शहर

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पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली

102.12

95.20

नोएडा

101.96

95.44

मुंबई

111.31

99.82

कोलकाता

113.51

99.82

चेन्नई

107.77

99.55

गुरुग्राम

102.97

95.64

लखनऊ

101.86

95.36

पटना

113.37

99.36

जयपुर

112.66

98.25

आखिर क्यों नहीं बदल रहे पेट्रोल-डीजल के दाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मई 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी हद तक स्थिरता देखने को मिली है. उस समय केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने टैक्स में कटौती की थी, जिससे लोगों को ईंधन की कीमतों में राहत मिली. इसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहा, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम लंबे समय तक तुलनात्मक रूप से स्थिर बने रहे. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में टैक्स और अन्य खर्चों के कारण इनकी कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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