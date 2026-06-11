UP Petrol Diesel Price 11 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों ने बदला खेल! सफर से पहले चेक करें आज का नया रेट

UP Petrol Diesel Price Today: 11 जून को पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कुछ पैसे के मामूली उतार-चढ़ाव के अलावा कोई खास बदलाव नहीं हुआ. पिछले महीने से अब तक ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है. हाल ही में पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत में ₹2.6 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में ₹2.7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से कीमतों में ₹7.5 से ₹8 तक की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका तेल मार्केटिंग कंपनियों पर काफी असर पड़ा है.

भारत में ईंधन की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं, जिनमें ग्लोबल क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमतें सबसे अहम हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए कच्चा तेल ही मुख्य कच्चा माल होता है. रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट भी ईंधन की कीमतों पर असर डालता है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है. इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी और राज्य-स्तर का VAT भी पेट्रोल और डीजल की अंतिम खुदरा कीमतों पर काफी असर डालते हैं यही वजह है कि अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग-अलग होती हैं.