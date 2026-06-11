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UP Petrol Diesel Price 11 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों ने बदला खेल! सफर से पहले चेक करें आज का नया रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 11, 2026 8:47:59 AM IST

UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम
UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price Today: 11 जून को पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कुछ पैसे के मामूली उतार-चढ़ाव के अलावा कोई खास बदलाव नहीं हुआ. पिछले महीने से अब तक ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है. हाल ही में पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत में ₹2.6 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में ₹2.7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से कीमतों में ₹7.5 से ₹8 तक की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका तेल मार्केटिंग कंपनियों पर काफी असर पड़ा है.

भारत में ईंधन की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं, जिनमें ग्लोबल क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमतें सबसे अहम हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए कच्चा तेल ही मुख्य कच्चा माल होता है. रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट भी ईंधन की कीमतों पर असर डालता है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है. इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी और राज्य-स्तर का VAT भी पेट्रोल और डीजल की अंतिम खुदरा कीमतों पर काफी असर डालते हैं यही वजह है कि अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग-अलग होती हैं.

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शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.75 रुपये
 95.24 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.92 रुपये 95.39 रुपये
वाराणसी 102.51 रुपये 95.96 रुपये
मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये
मुरादाबाद 102.38 रुपये 95.83 रुपये
अलीगढ़
 102.35 रुपये 95.79 रुपये
प्रयागराज
 103.22 रुपये 96.62 रुपये

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