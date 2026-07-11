Petrol Diesel Price Today: क्या आज मिली राहत या बढ़ा खर्च? कहीं आपकी जेब पर तो नहीं पड़ेगा असर; यहां जानें पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: 11 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही रहीं. शुक्रवार को तेल की कीमतें कम हुईं, क्योंकि उम्मीद थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग फिर से शुरू हो जाएगी. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.38% गिरकर $76.01 प्रति बैरल पर बंद हुआ. यह अप्रैल के आखिर में $120 प्रति बैरल से ज़्यादा की सबसे ज़्यादा कीमत से काफी कम है, जब होर्मुज के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मच गई थी. 25 मई के बाद से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर रही हैं, जब सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
आज के पेट्रोल डीजल के दाम
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शहर
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पेट्रोल (₹/लीटर)
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डीज़ल (₹/लीटर)
|दिल्ली
|102.12
|95.20
|हैदराबाद
|115.69
|103.82
|कोलकाता
|113.51
|99.82
|मुंबई
|111.21
|97.83
|बेंगलुरु
|110.44
|98.39
|चेन्नई
|107.94
|99.71
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भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे तय होती हैं?
ग्लोबल, आर्थिक और घरेलू कारकों का मिला-जुला असर पेट्रोल पंप पर ईंधन की कीमतों पर पड़ता है. इसमें सबसे अहम है कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की इंटरनेशनल कीमत, जो पेट्रोल और डीज़ल दोनों के लिए मुख्य कच्चा माल है और इसका ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट भी एक अहम कारक है, क्योंकि भारत आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है, तो कच्चा तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है, जिससे सीधे तौर पर रिटेल में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं.