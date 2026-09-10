Petrol Diesel Price Today 10 September: पेट्रोल के दाम देखकर लगेगा झटका! इन शहरों में ₹110 के पार पहुंची कीमत

Petrol Diesel Price 10 September 2026 | Petrol Rates Today | Diesel Rates Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दुनिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि तेल की कीमतें कब और कितनी बढ़ेंगी या घटेंगी. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, व्यापारिक प्रतिबंध और मध्य-पूर्व में जारी अस्थिरता का असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है. खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों पर अगर कोई तनाव पैदा होता है, तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है और कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं.

कैसा है आज पेट्रोल-डीजल के दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के आधार पर भारत की तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोज समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई factors पर निर्भर करती हैं. इसी के चलते 10 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें तेल कंपनियों ने जारी कर दी हैं.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर/राज्य पेट्रोल की ताजा कीमत (₹/लीटर) डीजल की ताजा कीमत (₹/लीटर) दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.76 ₹99.55 अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27 बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77 हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82 राजस्थान ₹112.66 ₹97.78 बिहार ₹113.53 ₹99.54 पुणे ₹112.02 ₹98.66 जयपुर ₹112.66 ₹97.78 पटना ₹113.69 ₹99.67 इंदौर ₹114.58 ₹99.70 सूरत ₹102.15 ₹98.27 नासिक ₹112.44 ₹99.05

ऐसे चेक करें अपने शहर के पेट्रोल डीजल के दाम

वाहन चालकों को पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले अपने इलाके की ताजा कीमत जरूर चेक कर लेनी चाहिए. पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे से लागू होती हैं. अपने शहर में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर लागू ताजा कीमत जानने के लिए मोबाइल से SMS भी कर सकते हैं. इसके लिए RSP <स्पेस> डीलर कोड लिखकर 92249 92249 नंबर पर SMS भेजें.

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