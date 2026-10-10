Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल भरवाने से पहले जान लें कीमत! दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 10 Oct के रेट जारी

Petrol Diesel Price Today 10 Oct: सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार, 10 अक्टूबर को सुबह 6:00 बजे रोज़ाना बदलाव के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि US-ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल और फ़्यूल की कीमतें बढ़ गई थीं. भारतीय रिफ़ाइनर कंपनियों को दुनिया भर में सप्लाई में रुकावट का असर महसूस हुआ है. हालांकि, पेट्रोल और डीज़ल की रिटेल कीमतों में पिछली बार मई में कई बार बदलाव करके बढ़ोतरी की गई थी, जिससे दोनों फ़्यूल की कुल कीमत लगभग ₹7.50 प्रति लीटर बढ़ गई थी.

आज, 10 अक्टूबर को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें

बड़े मेट्रो शहरों में, जून से फ़्यूल के रेट एक जैसे हैं. मुंबई में, पेट्रोल का रिटेल प्राइस ₹111.31 प्रति लीटर था, जो कल के ₹111.21 से थोड़ी बढ़ोतरी दिखाता है. पिछले कुछ दिनों में, फ़ाइनेंशियल कैपिटल में फ़्यूल के रेट में बहुत कम बदलाव देखा गया है, जो ₹111.21 और ₹111.31 के बीच थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है.

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ये रहे आज के दाम