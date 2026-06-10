UP Petrol Diesel Price 10 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई हलचल! निकलने से पहले जान लें आज का ताजा रेट

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UP Petrol Diesel Price 10 June: 25 मई को हुई बढ़ोतरी के बाद 10 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं. इस बीच अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. 25 मई को हुई बढ़ोतरी, दो हफ़्तों में चौथी बार की गई ऐसी बढ़ोतरी थी.
पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. तेल मार्केटिंग कंपनियां महीनों से जमा हो रहे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं जबकि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई है.
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|102.12 रुपये
|95.60 रुपये
|लखनऊ
|101.89 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|102.09 रुपये
|95.54 रुपये
|गाजियाबाद
|101.73 रुपये
|95.22 रुपये
|आगरा
|102.19 रुपये
|95.65 रुपये
|वाराणसी
|102.10 रुपये
|95.60 रुपये
|मेरठ
|101.56 रुपये
|95.05 रुपये
|मुरादाबाद
|102.38 रुपये
|95.83 रुपये
|अलीगढ़
|105.15 रुपये
|95.60 रुपये
|प्रयागराज
|102.51 रुपये
|95.98 रुपये