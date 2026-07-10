Petrol Diesel Price Today: क्या गिरने वाले हैं पेट्रोल-डीजल के दाम! राजधानी से उठी मांग; जान लें आज क्या है आपके शहर में तेल का दाम

Petrol Diesel Price Today: उतार-चढ़ाव भरे हफ़्ते के बाद तेल की कीमतें कम होने के बावजूद, शुक्रवार को भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई है और दोनों पक्षों के समाधान खोजने की कोशिशों के बीच लड़ाई में तेज़ी कम होती दिख रही है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2% से ज़्यादा गिरकर $76 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह कहने के बाद कि अस्थायी शांति समझौता खत्म हो गया है, बाज़ार शांत हो गए. हालांकि अंतरिम समझौते की स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों ने अपने युद्धविराम की कुछ शर्तों का पालन करते हुए पूर्ण युद्ध की स्थिति से खुद को दूर रखा.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 चेन्नई ₹107.94 ₹99.71 गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64 नोएडा ₹101.89 ₹95.37 बेंगलुरु ₹110.44 ₹98.39 भुवनेश्वर ₹109.78 ₹101.46 चंडीगढ़ ₹101.54 ₹89.47 हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82 जयपुर ₹112.66 ₹97.78 लखनऊ ₹101.86 ₹95.36 पटना ₹113.37 ₹99.36

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ईंधन की कीमत काम करने की उठ रही मांग

शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ईंधन की कीमतों में आई गिरावट के बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईंधन की कीमतें कम करने की मांग की. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई से ग्राहकों को राहत देने के लिए ईंधन की कीमतें कम करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, “हमारे देश में शुद्ध पेट्रोल ₹82 प्रति लीटर मिलना चाहिए; और अगर हम E20 ईंधन अपनाते हैं, तो मेरा मानना ​​है कि इसकी कीमत और भी कम होकर लगभग ₹70 प्रति लीटर हो जानी चाहिए, जबकि अभी E20 पेट्रोल के लिए ₹102 लिए जा रहे हैं.”

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