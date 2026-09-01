Petrol Diesel Price Today 1 September: LPG Price Hike के बीच पेट्रोल-डीजल का क्या हाल? आज कितना है एक लीटर का भाव

Petrol Diesel Price Today 1 September: अगस्त का महीना खत्म हो गया है, वहीं अब सितंबर शुरू होते ही देशभर के लोगों को बड़ा झटका लगा है. ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह-सुबह LPG प्राइस के बढ़ने की खबर आ गई है. वहीं अब सवाल उठता है कि LPG के बाद क्या पेट्रोल-डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है. बता दें कि मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें थोड़ी बढ़कर $91 प्रति बैरल के आसपास पहुँच गईं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव का असर बाज़ार की धारणा पर पड़ा. ताज़ा जानकारी के अनुसार, ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 0.42% बढ़कर $91.12 प्रति बैरल पर थे.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

1 सितंबर को पेट्रोल की कीमतें

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत: ₹102.12/लीटर

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत: ₹113.43/लीटर

मुंबई में पेट्रोल की कीमत: ₹111.12/लीटर

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत: ₹107.75/लीटर

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत: ₹115.69/लीटर

बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत: ₹110.93/लीटर

1 सितंबर को डीज़ल की कीमतें

दिल्ली में डीज़ल की कीमत: ₹95.20/लीटर

कोलकाता में डीज़ल की कीमत: ₹99.78/लीटर

मुंबई में डीज़ल की कीमत: ₹97.78/लीटर

चेन्नई में डीज़ल की कीमत: ₹99.57/लीटर

हैदराबाद में डीज़ल की कीमत: ₹103.82/लीटर

बेंगलुरु में डीज़ल की कीमत: ₹98.79/लीटर

Price Hike From 1st september 2026: दूध होगा महंगा, पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर के बढ़े दाम? इस महीने आम जनता को झेलनी पड़ेगी महंगाई की मार

बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम

सोमवार को अमेरिकी सेना द्वारा लराक द्वीप पर ईरान के दो रॉकेट लॉन्चरों पर हमला करने के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया था, जिससे वाशिंगटन और तेहरान के बीच फिर से टकराव शुरू हो गया. सितंबर डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड 2.7% बढ़कर $90.49 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ़्यूचर्स 2.8% बढ़कर $85.76 प्रति बैरल पर बंद हुआ. भारत के लिए, जो अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा आयात करता है, ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से देश का आयात बिल बढ़ सकता है और महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है. क्रूड की ऊंची कीमतों के कारण देश में ईंधन की कीमतों में और बदलाव की संभावना भी बढ़ सकती है.

LPG Price Hike: सितंबर के पहले दिन लगा झटका, महंगा हुआ LPG सिलेंडर; 9.50 रुपये तक बढ़े दाम