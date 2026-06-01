UP Petrol Diesel Price 1 June: पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा या सस्ता? यूपी में जारी हुए नए दाम, तुरंत करें चेक

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UP Petrol Diesel Price 1 June: 1 जून 2026 को पूरे भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं जिससे हाल के हफ़्तों में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं को कुछ समय के लिए राहत मिली. तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने मौजूदा खुदरा दरों को बनाए रखना जारी रखा, भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति से संबंधित चिंताओं के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी रहीं.
भारत में ईंधन की कीमतें रोज सुबह 6:00 बजे कई कारकों के आधार पर संशोधित की जाती हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें रुपया-डॉलर विनिमय दर, परिवहन लागत, डीलर कमीशन और राज्य-विशिष्ट कर शामिल हैं. परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक शहर से दूसरे शहर में काफी अलग होती हैं.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.75 रुपये
|95.24 रुपये
|लखनऊ
|10]1.89 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|102.12 रुपये
|95.56 रुपये
|गाजियाबाद
|102.10 रुपये
|95.58 रुपये
|आगरा
|101.80 रुपये
|95.27 रुपये
|वाराणसी
|102.49 रुपये
|95.95 रुपये
|मेरठ
|101.72 रुपये
|95.21 रुपये
|मुरादाबाद
|102.17 रुपये
|95.65 रुपये
|अलीगढ़
|101.92 रुपये
|95.38 रुपये
|प्रयागराज
|102.85 रुपये
|96.32 रुपये