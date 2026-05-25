फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, बेंगलुरु में 111 रुपए के करीब पहुंचा पारा, टंकी फुल कराने से पहले देख लें आज का रेट

petrol price today: पूरे देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं. सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. कीमतों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 102.12 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गई हैं, जबकि डीज़ल 95.20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. इससे पहले, शनिवार को भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 87 से 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी.

बेंगलुरु में क्या है पेट्रोल की कीमत

बेंगलुरु में आज पेट्रोल की कीमत 110.93 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है जो कल के दाम (108.09 रुपए) के मुकाबले 2.84 रुपए ज्यादा है. पिछले 10 दिनों की बात करें, तो तेल की कीमतों में लगातार चढ़ाव ही देखा गया है. इस दौरान पेट्रोल के दाम 106.17 से लेकर 110.93 पर पहुंच गए हैं.

टंकी फुल कराने से पहले रेट चेक करना क्यों है जरूरी?

आज के समय में अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले बेंगलुरु में पेट्रोल का ताजा रेट चेक करना बेहद जरूरी हो गया है. पहले की तरह नहीं है जब कीमतें हर 15 दिन में बदलती थीं. अब बेंगलुरु शहर में दाम रोजाना बदलते हैं.

मई 2026: बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमतों का हाल

इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में पेट्रोल 102.92 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा था. मई महीने में पेट्रोल का सबसे उच्चतम स्तर 108.09 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो महीने के शुरुआती दाम से करीब 5.02% ज्यादा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल पेट्रोल की कीमत 108.09 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई है. कुल मिलाकर देखें तो, मई के पूरे महीने में बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का रुख देखने को मिला है.