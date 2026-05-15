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क्या है VAT? जिससे बढ़ती और घटती हैं राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम

What is VAT: केंद्र सरकार एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें VAT इकट्ठा करती हैं, और इस टैक्स से राज्यों में फ्यूल की कीमतों में बड़ा अंतर आता है. VAT एक ऐसा टैक्स है जिसे राज्य सरकारें अपनी समझ के आधार पर तय करती हैं. यही वजह है कि कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीज़ल ज़्यादा महंगे दिखते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 15, 2026 3:39:14 PM IST

क्या होता है VAT?
क्या होता है VAT?


What is VAT: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दाम ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं. अलग-अलग बड़े शहरों में रेट अलग-अलग हैं, लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीज़ल के दाम अलग-अलग क्यों हैं. इसका सबसे बड़ा कारण VAT, या वैल्यू एडेड टैक्स है. यह टैक्स क्या है और यह कैसे बनता है? आइए इसे समझाते हैं.

केंद्र सरकार एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें VAT इकट्ठा करती हैं, और इस टैक्स से राज्यों में फ्यूल की कीमतों में बड़ा अंतर आता है. VAT एक ऐसा टैक्स है जिसे राज्य सरकारें अपनी समझ के आधार पर तय करती हैं. यही वजह है कि कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीज़ल ज़्यादा महंगे दिखते हैं, जबकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में VAT कम है. कई राज्य परसेंटेज के आधार पर VAT लगाते हैं, जबकि दूसरे प्रति लीटर एक तय टैक्स और सेस भी जोड़ते हैं.

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VAT क्या है?

VAT, या वैल्यू एडेड टैक्स, एक ऐसा टैक्स है जो किसी सामान या सर्विस की कीमत बढ़ने के हर स्टेज पर लगाया जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो, जब किसी प्रोडक्ट में वैल्यू जोड़ी जाती है, तो सरकार उस बढ़ी हुई कीमत पर टैक्स लगाती है. आखिर में, पूरा बोझ कंज्यूमर पर पड़ता है, जो आखिरी कीमत चुकाता है.

इसीलिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं. जिन राज्यों में VAT ज़्यादा होता है, वहां फ्यूल ज़्यादा महंगा हो जाता है. हालांकि, जिन राज्यों में VAT कम होता है, वहां लोगों को कुछ राहत मिलती है. VAT राज्य सरकारों के लिए भी रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है. पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री से हज़ारों करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता है, जिसका इस्तेमाल सड़क, बिजली, पानी और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट्स पर होता है.

पेट्रोल और डीज़ल GST के दायरे से बाहर 

पेट्रोल और डीज़ल अभी GST के दायरे से बाहर हैं. इसलिए, सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी, स्टेट VAT, रोड सेस और डीलर कमीशन अलग से जोड़े जाते हैं. पेट्रोल और डीज़ल को GST के तहत लाने से कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इससे स्टेट टैक्स रेवेन्यू पर असर पड़ेगा. इसी वजह से राज्य सरकारें VAT कम करने को लेकर सतर्क रहती हैं.

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