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Petrol Diesel Price Hike : फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में 100 रुपये के पार हुआ पेट्रोल, जानें देश के अन्य शहरों का हाल

Petrol Diesel Price Hike Today 25 May 2026:  तेल विपणन कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 25, 2026 7:11:52 AM IST

petrol diesel price hike: 10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम
petrol diesel price hike: 10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम


Petrol Diesel Price Hike Today 25 May 2026: देश की आम जनता को महंगाई का लगातार झटका लग रहा है. इसी कड़ी में 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है.  तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) ने सोमवार (25 मई, 2026) को बड़ा झटका देते हुए पेट्रोल में 2.61 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है. इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 100 रुपये के पार हो गई है. 

कहां-कितने बढ़े दाम

कोलकाता : पेट्रोल 113.47 रुपये और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर. 
मुंबई : पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर.  
चेन्नई : पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर  .
बेंगलुरु : पेट्रोल 110.61 रुपये और डीजल 98.54 रुपये प्रति लीटर  .
चंडीगढ़ : पेट्रोल 101.54 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर .
लखनऊ : पेट्रोल 101.89 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर .
पटना : पेट्रोल 113.54 रुपये और डीजल 99.54 रुपये प्रति लीटर .
गाजियाबाद:  पेट्रोल 101.92 रुपये और डीजल 95.37 रुपये प्रति लीटर
नोएडा : पेट्रोल 101.92 रुपये और डीजल 95.37 रुपये प्रति लीटर .
गुरुग्राम : पेट्रोल 102.69 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर .

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कब-कब बढ़े दाम

इस महीने सबसे पहले 15 मई, 2026 को पहली बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए थे. इस दौरान तेज की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की गई थी. इसके बाद 19 मई, 2026 को करीब 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया. फिर 23 मई को फिर से दाम बढ़े. अब अब (25 मई, 2026)  को चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये से अधिक का इजाफा किया गया है. 

इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये हो गई है, वहीं एक लीटर डीजल के लिए उपभोक्ताओं को 95.20 रुपये चुकाने होंगे. 

दिल्ली   :       Rs 102.12 (+2.61)
कोलकाता :     Rs 113.51 (+2.87)
मुंबई  :  Rs 111.21 (+2.72)
चेन्नई   : Rs 107.77 (+2.46)

हाई स्पीड डीज़ल की कीमतें

दिल्ली      :      Rs 95.20 (+2.71)
कोलकाता    :   Rs 99.82 (+2.80)
मुंबई   :   Rs 97.83 (+2.81)
चेन्नई    :  Rs 99.55 (+2.57)

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Tags: petrol diesel price hike
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