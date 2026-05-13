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देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी… पेट्रोलियम मंत्री के बाद, अब RBI गवर्नर ने दिया ये बड़ा संकेत

Petrol Diesel Price Hike Signal: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बाद, अब भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने भी इसी तरह के हालात का संकेत दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा बोझ इस स्थिति का मुख्य कारण बनकर उभर रहा है.

By: Shristi S | Published: May 13, 2026 7:40:10 PM IST

देश में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत RBI गवर्नर ने दिया ये बड़ा संकेत
देश में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत RBI गवर्नर ने दिया ये बड़ा संकेत


RBI Governor signals Fuel Price Hike: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बाद, अब भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने भी बुधवार को इसी तरह के हालात का संकेत दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा बोझ इस स्थिति का मुख्य कारण बनकर उभर रहा है.

गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने इस मामले पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव पर प्रकाश डाला. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि अगर मध्य पूर्व में यह संकट लंबे समय तक बना रहता है, तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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तो क्या महंगे होंगे पेट्रोल-डीजल?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने संकेत दिया है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो भारतीय तेल कंपनियों को आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के संभावित बंद होने के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गई हैं. यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिसके ज़रिए दुनिया की कुल तेल जरूरतों का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा पहुंचाया जाता है.

परिणामस्वरूप, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई और ईंधन आयात पर देश की भारी निर्भरता अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव डाल रही है. उनका बयान स्पष्ट रूप से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण सरकारी तेल कंपनियों पर बढ़ रहे दबाव को रेखांकित करता है.

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उपभोक्ताओं पर एक ‘महंगाई का बम’ फटने वाला है- RBI गवर्नर

संजय मल्होत्रा ​​ने ये टिप्पणियां स्विट्जरलैंड में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान कीं, जिसका संयुक्त रूप से स्विस नेशनल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने आयोजन किया था. RBI गवर्नर के अनुसार, अगर मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट और गहराता है और स्थिति बिगड़ती है, तो सरकार अब खुदरा ईंधन की कीमतों को अनिश्चित काल तक स्थिर नहीं रख पाएगी. अगर तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो यह केवल समय की बात होगी जब सरकार तेल की बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल देगी.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता वर्तमान में ऊर्जा आपूर्ति में बाधाओं और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ रहा तनाव है. इसके अलावा, इस अहम समुद्री रास्ते (हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य) के संभावित रूप से बंद होने की आशंका ने न सिर्फ़ सप्लाई चेन को बाधित किया है, बल्कि महंगाई और भारत के लगातार बढ़ते ऊर्जा आयात बिल को लेकर चिंताओं को भी बढ़ा दिया है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो अब एक नाज़ुक मोड़ पर पहुंच गए हैं.

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें क्यों है भारत के लिए चिंता का कारण?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि देश अपनी तेल की जरूरतों का ज़्यादातर हिस्सा आयात करता है. नतीजतन, कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी से परिवहन और विनिर्माण लागत बढ़ जाती है; इसके अलावा, यह भारतीय रुपये पर दबाव डालता है और महंगाई को बढ़ावा देता है.

फिलहाल, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पड़ने वाले बोझ का एक बड़ा हिस्सा सरकार और सरकारी तेल कंपनियाँ उठा रही हैं. ईंधन पर उत्पाद शुल्क पहले ही कम किया जा चुका है, जबकि तेल विपणन कंपनियां बढ़ते नुकसान के बावजूद पेट्रोल और डीज़ल को बाज़ार से जुड़ी कीमतों से कम दरों पर बेचना जारी रखे हुए हैं. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, तेल कंपनियाँ इस समय रोज़ाना ₹1,600–₹1,700 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं.

संघर्ष के बाद की महंगाई का असर कहां महसूस किया गया है?

अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से, सरकार ने तेल और गैस संकट को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. जहां पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें नियंत्रण में रखी गई हैं, वहीं सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने इस महंगाई के झटके को प्रभावी ढंग से दूसरी श्रेणियों पर डाल दिया है. विशेष रूप से, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों, 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडरों और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए जेट ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं. हाल ही में, कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में ₹993 की बढ़ोतरी देखी गई. इसके विपरीत, पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG सिलेंडरों की खुदरा कीमतें पिछले चार सालों से अपरिवर्तित बनी हुई हैं.

PM मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की

RBI गवर्नर के हालिया बयान से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नागरिकों से संयम बरतने विशेष रूप से पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करने की अपील की थी, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद मिल सके. इसके अलावा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इस बात पर चिंता जताई कि तेल कंपनियां कब तक ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रखते हुए नुकसान उठाती रह सकती हैं. एक कार्यक्रम में बोलते हुए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी.
 

Tags: Fuel Price UpdatePetrol Diesel PriceRBI Governor
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