Home > व्यापार > Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब

Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब

Petrol-Diesel Price Hike: भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर, नायरा एनर्जी ने तुरंत प्रभाव से पेट्रोल की कीमत ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹3 बढ़ा दी है. इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि कंपनी रिटेल कीमतों और बढ़ती इंटरनेशनल तेल और रिफाइंड-प्रोडक्ट की कीमतों के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है.

By: Heena Khan | Published: October 3, 2026 1:50:52 PM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Petrol-Diesel Price Hike: भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर, नायरा एनर्जी ने तुरंत प्रभाव से पेट्रोल की कीमत ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹3 बढ़ा दी है. इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि कंपनी रिटेल कीमतों और बढ़ती इंटरनेशनल तेल और रिफाइंड-प्रोडक्ट की कीमतों के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है. यह नई बढ़ोतरी फ्यूल रिटेलर्स पर ग्लोबल एनर्जी की बढ़ती कीमतों से नए दबाव के बीच हुई है और इस साल नायरा द्वारा कीमतों में कई बदलाव के बाद हुई है, क्योंकि रिफाइनर क्रूड और प्रोडक्ट मार्केट पर जियोपॉलिटिकल रुकावटों के असर से जूझ रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि नायरा, जो देश भर में 7,108 पेट्रोल पंप चलाती है, ने शनिवार सुबह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दीं.

नायरा के लोगों में बढ़ी टेंशन 

नायरा पहला फ्यूल रिटेलर था जिसने इस साल की शुरुआत में ईरान संघर्ष के कारण एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने पर इंटरनेशनल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ कंज्यूमर्स पर डाला था. 26 मार्च को, इसने पेट्रोल की कीमतें ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतें ₹3 बढ़ा दीं, जिससे उस समय इसके आउटलेट्स पर कीमतें क्रमशः ₹100.71 और ₹91.31 प्रति लीटर हो गईं.

You Might Be Interested In

39-Second Muzaffarnagar VIDEO: बिहार की तरह, अब UP में कॉलेज छात्रा से बदसलूकी, रास्ते में रोका, मरोड़े हाथ और… CCTV में कैद हुई घिनौनी हरकतें!

धीरे-धीरे बढ़ रहे दाम 

उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ाईं, जिससे मई के आखिर तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.50 प्रति लीटर तक पहुंच गई. 25 मई को चौथी बढ़ोतरी पेट्रोल के लिए ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल के लिए ₹2.71 प्रति लीटर थी. नयारा ने बाद में मार्च में की गई अपनी बढ़ोतरी वापस ले ली. 1 जुलाई को, कंपनी ने वेस्ट एशिया में तनाव कम होने के बाद इंटरनेशनल क्रूड की कीमतों में कमी आने के बाद पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की. यह कटौती किसी फ्यूल रिटेलर ने दो साल से ज़्यादा समय में पहली बार की है और इससे नायरा की कीमतें मोटे तौर पर सरकारी रिटेलर्स के बराबर आ गईं. इसलिए, यह नई बढ़ोतरी प्राइवेट रिटेलर की तरफ से बढ़ी हुई लागत को कम रिटेल कीमतों के बाद ग्राहकों पर डालने की नई कोशिश है.

डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब
Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब
Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब
Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब
Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब