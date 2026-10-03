Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, भारतीयों को लग रहा झटके पर झटका; जानें अब कितनी ढीली होगी जेब

Petrol-Diesel Price Hike: भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर, नायरा एनर्जी ने तुरंत प्रभाव से पेट्रोल की कीमत ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹3 बढ़ा दी है. इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि कंपनी रिटेल कीमतों और बढ़ती इंटरनेशनल तेल और रिफाइंड-प्रोडक्ट की कीमतों के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है. यह नई बढ़ोतरी फ्यूल रिटेलर्स पर ग्लोबल एनर्जी की बढ़ती कीमतों से नए दबाव के बीच हुई है और इस साल नायरा द्वारा कीमतों में कई बदलाव के बाद हुई है, क्योंकि रिफाइनर क्रूड और प्रोडक्ट मार्केट पर जियोपॉलिटिकल रुकावटों के असर से जूझ रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि नायरा, जो देश भर में 7,108 पेट्रोल पंप चलाती है, ने शनिवार सुबह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दीं.

नायरा के लोगों में बढ़ी टेंशन

नायरा पहला फ्यूल रिटेलर था जिसने इस साल की शुरुआत में ईरान संघर्ष के कारण एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने पर इंटरनेशनल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ कंज्यूमर्स पर डाला था. 26 मार्च को, इसने पेट्रोल की कीमतें ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतें ₹3 बढ़ा दीं, जिससे उस समय इसके आउटलेट्स पर कीमतें क्रमशः ₹100.71 और ₹91.31 प्रति लीटर हो गईं.

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धीरे-धीरे बढ़ रहे दाम

उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ाईं, जिससे मई के आखिर तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.50 प्रति लीटर तक पहुंच गई. 25 मई को चौथी बढ़ोतरी पेट्रोल के लिए ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल के लिए ₹2.71 प्रति लीटर थी. नयारा ने बाद में मार्च में की गई अपनी बढ़ोतरी वापस ले ली. 1 जुलाई को, कंपनी ने वेस्ट एशिया में तनाव कम होने के बाद इंटरनेशनल क्रूड की कीमतों में कमी आने के बाद पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की. यह कटौती किसी फ्यूल रिटेलर ने दो साल से ज़्यादा समय में पहली बार की है और इससे नायरा की कीमतें मोटे तौर पर सरकारी रिटेलर्स के बराबर आ गईं. इसलिए, यह नई बढ़ोतरी प्राइवेट रिटेलर की तरफ से बढ़ी हुई लागत को कम रिटेल कीमतों के बाद ग्राहकों पर डालने की नई कोशिश है.

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