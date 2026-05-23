अगर GST लगा तो कितना हो जाएगा पेट्रोल का दाम? घट जाएंगे हर चीज के दाम! देखें कैलकुलेशन

Petrol Price: पिछले आठ दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तीन बार बढ़ाई गई हैं. इसके बाद कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें ₹100 के पार चली गई हैं. दिल्ली में 23 मई को पेट्रोल की कीमतें ₹99.51 प्रति लीटर तक पहुंच गईं. पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों के बीच चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने मांग की है कि इन्हें GST के दायरे में लाया जाए. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. बृजेश गोयल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह पेट्रोल और डीजल को तुरंत GST के दायरे में लाए ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके.

पेट्रोल और डीज़ल पर भारी टैक्स की मार

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, पेट्रोल और डीज़ल पर भारी टैक्स की मार पड़ रही है. उनका कहना है कि सिर्फ़ दिल्ली के डेटा के आधार पर, 22 मई तक, दिल्ली में पेट्रोल की असली कीमत ₹66.29 थी, जिसमें ₹11.90 एक्साइज़ ड्यूटी और ₹16.03 VAT था, जबकि डीलर मार्जिन ₹4.42 था. इसका मतलब है कि सिर्फ़ टैक्स और मार्जिन का बोझ ₹32 से ₹33 है. डीज़ल की बात करें तो, दिल्ली में इसकी असली कीमत ₹67.36 है, जिसमें ₹7.80 एक्साइज़ ड्यूटी और ₹13.39 VAT था, जबकि डीलर मार्जिन ₹3.03 था. इसका मतलब है कि सिर्फ़ टैक्स और मार्जिन मिलाकर ₹24 है. अगर पेट्रोल और डीज़ल पर GST लगाया जाता है, तो ये सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ़ एक टैक्स बचेगा.

22 रुपये तक गिर सकती हैं कीमतें

अगर पेट्रोल और डीज़ल पर GST लगाया जाता है, तो सिर्फ़ पेट्रोल पर ₹22 की बचत हो सकती है. इसका मतलब है कि अगर पेट्रोल की कीमतें अभी ₹100 प्रति लीटर के आसपास हैं, तो वे गिरकर ₹78 तक आ सकती हैं. चलिए अब कैलकुलेशन समझाते हैं. 23 मई को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹99.51 प्रति लीटर हो गई. पेट्रोल की असली कीमत सिर्फ़ ₹66.29 थी. इसके ऊपर, केंद्र सरकार ₹11.90 प्रति लीटर एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है, जबकि दिल्ली सरकार ₹16.03 VAT लगाती है, और डीलर को ₹4.42 प्रति लीटर का कमीशन मार्जिन दिया जाता है.

दिल्ली में पेट्रोल की अभी की कीमत – ₹99.51

केंद्र सरकार का टैक्स – ₹11.90

दिल्ली सरकार का VAT – ₹16.03

डीलर मार्जिन – ₹4.42

इस हिसाब से, ₹99.51 प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ़ टैक्स शामिल हैं, जो लगभग ₹28 होते हैं. GST लागू होने पर, ये दोनों टैक्स खत्म हो सकते हैं. अगर डीलर मार्जिन नहीं भी हटाए जाते हैं, तो सिर्फ़ टैक्स खत्म करके एक लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग ₹27.93 कम हो सकती है. ₹99.51 प्रति लीटर वाला पेट्रोल लगभग ₹28 सस्ता हो सकता है. अगर पेट्रोल को 18% GST के दायरे में लाया जाता है, तो दिल्ली में बिना टैक्स के पेट्रोल की कीमत ₹66.29 प्रति लीटर होगी. इस पर 18% GST लगाने से कुल ₹11.93 का टैक्स लगेगा, जिससे पेट्रोल की कीमत ₹78.22 प्रति लीटर हो जाएगी, जो लगभग ₹22 प्रति लीटर कम है.

पेट्रोल और डीज़ल GST के तहत

PM मोदी को लिखे लेटर में, बृजेश गोयल ने कहा कि जब 2017 में GST लागू हुआ था, तो “वन नेशन, वन टैक्स” के आइडिया पर बात हुई थी, और कहा गया था कि पूरे देश में हर चीज़ पर एक जैसा टैक्स और एक जैसा रेट होगा. लेकिन, सभी राज्य अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल और डीज़ल पर VAT लगा रहे हैं. इससे हर राज्य में पेट्रोल और डीज़ल के रेट अलग-अलग हो जाते हैं. इससे “वन नेशन, वन टैक्स” का कॉन्सेप्ट भी कमज़ोर होता है. इसलिए, पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी और VAT खत्म करके इसे GST के दायरे में लाया जाना चाहिए. इससे न सिर्फ़ पूरे देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें एक जैसी होंगी, बल्कि इनकी कीमतें भी कम होंगी.

अभी कितना टैक्स लगता है?

पेट्रोल और डीज़ल को GST के दायरे में लाने के फ़ायदे कैलकुलेट करने से पहले, आइए दोनों पर अभी लगने वाले टैक्स को समझते हैं. सबसे पहले पेट्रोल की बात करते हैं. 23 मई को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹99.51 प्रति लीटर हो गई. पेट्रोल की असली कीमत सिर्फ़ ₹66.29 थी. इसके ऊपर, केंद्र सरकार ₹11.90 प्रति लीटर एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है, जबकि दिल्ली सरकार ₹16.03 का VAT लगाती है, और डीलरों को ₹4.42 प्रति लीटर का कमीशन मार्जिन भी दिया जाता है.

18% GST लगाने से क्या फ़ायदा है?

अब, असली मुद्दे पर आते हैं: अगर पेट्रोल और डीज़ल को GST के दायरे में लाया जाता है तो आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा. आइए इस सवाल का जवाब दो GST स्लैब का इस्तेमाल करके देते हैं. अगर पेट्रोल को 18% GST के दायरे में लाया जाता है, तो दिल्ली में पेट्रोल की टैक्स-फ़्री कीमत ₹66.29 प्रति लीटर हो जाएगी. अगर इस पर 18% GST लगाया जाए तो कुल टैक्स ₹11.93 होगा, जिससे पेट्रोल की कीमत ₹78.22 प्रति लीटर हो जाएगी.